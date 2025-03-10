В Кремле выразили озабоченность событиями в Сирии
В Кремле выразили обеспокоенность событиями в Сирии, где идут столкновения бывших военнослужащих армии экс-президента Башара Асада и сторонников нового правительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира, в международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций», – сказал он, комментируя запрос России и США срочных консультаций Совбеза ООН по ситуации.
Вооруженные стычки начались 6 марта в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся экс-лидер страны Башар Асад. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что за два дня боев погибли более 1000 человек, писало Reuters. По информации центра, 745 убитых были мирными жителями, 125 – членами сирийских сил безопасности, еще 148 человек – бойцами, лояльными Асаду. МИД ФРГ на фоне всплеска насилия в стране призвал новые власти страны расследовать убийства мирных граждан.
Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.
9 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в убийствах людей на западе республики и что Вашингтон поддерживает религиозные и этнические меньшинства Сирии.