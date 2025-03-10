В Кремле выразили озабоченность событиями в Сирии

«Что касается ситуации в Сирии, там происходят проявления насилия, которые не могут не вызывать нашу глубокую озабоченность. Эту озабоченность разделяют во многих странах мира, в международных организациях, в том числе в Организации Объединенных Наций», – сказал он, комментируя запрос России и США срочных консультаций Совбеза ООН по ситуации.