США призвали Сирию привлечь к ответственности виновных в расправах над людьми

Вооруженные стычки начались 6 марта в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся экс-лидер страны Башар Асад. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что за два дня боев погибли более 1000 человек, писало Reuters. По информации центра, 745 убитых были мирными жителями, 125 – членами сирийских сил безопасности, еще 148 человек – бойцами, лояльными Асаду. МИД ФРГ на фоне всплеска насилия в стране призвал новые власти страны расследовать убийства мирных граждан.