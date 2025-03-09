США призвали Сирию привлечь к ответственности виновных в расправах над людьми
Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в убийствах людей на западе республики, Вашингтон поддерживает религиозные и этнические меньшинства Сирии, говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио в связи с эскалацией обстановки в стране.
Соединенные Штаты, как отмечается в заявлении, осуждают радикальных исламистских террористов, которые причастны к убийствам людей на западе Сирии . Рубио подчеркнул, что Америка поддерживает религиозные и этнические меньшинства Сирии, в том числе «христианские, друзские, алавитские и курдские общины». Госсекретарь выразил от имени США соболезнования жертвам и их семьям.
«Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в этих расправах над общинами меньшинств Сирии», – следует из заявления.
Вооруженные стычки начались 6 марта в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся экс-лидер страны Башар Асад. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что за два дня боев погибли более 1000 человек, писало Reuters. По информации центра, 745 убитых были мирными жителями, 125 – членами сирийских сил безопасности, еще 148 человек – бойцами, лояльными Асаду. МИД ФРГ на фоне всплеска насилия в стране призвал новые власти страны расследовать убийства мирных граждан.
Власть в Сирии сменилась в декабре 2024 г. Тогда вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Асад получил политическое убежище в Москве. В конце января российская делегация провела первые после смены власти в Сирии переговоры в Дамаске с исполняющим обязанности президента Сирии Ахмедом аш-Шараа.