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МИД Германии призвал власти Сирии расследовать гибель мирных жителей

Ведомости

Новые власти Сирии должны предотвратить нападения на мирных жителей и расследовать подобные инциденты, сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ.

МИД Германии решительно осуждает новую вспышку насилия в сирийских регионах Тартус, Латакия и Хомс, говорится в заявлении.

«Переходное правительство обязано предотвратить дальнейшие нападения, расследовать инциденты и привлечь виновных к ответственности», – сообщила представитель МИДа, добавив, что сообщения об убийствах мирных жителей и пленных «шокируют».

Берлин призывает стороны положить конец насилию, поскольку это единственный способ достичь мира «после десятилетий террористического режима» экс-президента республики Башара Асада. В МИДе ФРГ считают, что будущее страны должно находиться в руках всех сирийцев, свободных от любых иностранных попыток дестабилизации «независимо от этнической принадлежности, религии или пола».

6 марта в результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в провинциях Тартус и Латакия погибли как минимум 134 человека, передавал 7 марта телеканал Rudaw, в итоге в регион были подтянуты силы нового правительства. Вооруженные стычки происходят в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся экс-лидер страны Башар Асад. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что за два дня боев погибли более 1000 человек, пишет Reuters. По информации центра, 745 убитых были мирными жителями, 125 – членами сирийских сил безопасности, еще 148 человек – бойцами, лояльными Асаду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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