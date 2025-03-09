МИД Германии призвал власти Сирии расследовать гибель мирных жителей

6 марта в результате серии нападений, организованных сторонниками бывшего президента Сирии, в провинциях Тартус и Латакия погибли как минимум 134 человека, передавал 7 марта телеканал Rudaw, в итоге в регион были подтянуты силы нового правительства. Вооруженные стычки происходят в районах проживания этнического меньшинства алавитов, представителем которых являлся экс-лидер страны Башар Асад. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что за два дня боев погибли более 1000 человек, пишет Reuters. По информации центра, 745 убитых были мирными жителями, 125 – членами сирийских сил безопасности, еще 148 человек – бойцами, лояльными Асаду.