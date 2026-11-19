«Сегодняшний мир давно не состоит из разрозненных островов. Я часто говорю, что человечество живет в одной глобальной деревне. Мы процветаем и страдаем вместе как единое целое, живем одной и той же судьбой. В этой глобальной деревне крупные государства несут особую ответственность. Доброе взаимодействие мировых держав представляет собой не один из возможных вариантов. Это безальтернативный выбор», – заявил Си. Он сказал, что укрепляются китайско-российские отношения, идет выстраивание конструктивных и стабильных отношений Китая и США – и все это идет на благо не только трех стран, но и всего мира. «На фоне небывалых за столетия тектонических перемен глобального масштаба мир спокойным не назовешь. В непогоду познается чувство долга», – продолжал рассуждать Си. Поэтому, как ведущие державы и постоянные члены Совбеза ООН, Китай, Россия и США должны показать пример – совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы, сообща отстаивать мир и стабильность.