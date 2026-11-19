«Мы действительно пишем историю». Как прошла встреча Путина, Си и ТрампаГлавы государств обсудили вопросы безопасности, конфликт на Украине и нераспространение ядерного оружия
Первая трехсторонняя встреча лидеров – президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа состоялась на полях саммита АТЭС 19 ноября в Шэньчжэне. По ее итогам была принята Декларация о мире, в начале которой говорится, что Россия, Китай и США привержены поддерживать стратегическую стабильность и международную безопасность. Три страны, будучи постоянными членами ООН, заявили о необходимости реформирования организации, чтобы она могла эффективнее реагировать на вызовы. Вторым пунктом в декларации прямо говорится, что три государства планируют увеличить производство и поставку продуктов нефтепереработки «на благо всех стран», и подтверждается «важность стабильных поставок».
Трамп, Путин и Си отмечают, что «принцип согласия государств и соблюдение иммунитетов официальных лиц государств» имеют основополагающее значение, и соглашаются с тем, что Международный уголовный суд (МУС) и другие аналогичные структуры не должны злоупотреблять своими полномочиями. Последний, четвертый пункт подтверждает мнение глав трех государств, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана и что страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия.
Принятие заявления стало важным итогом встречи, потому что до нее, по крайней мере у российской стороны, были сомнения, что документ примут. Накануне поездки в Китай, 16 ноября, помощник российского президента Юрий Ушаков говорил журналистам, что на тот момент шла работа над текстом заявления, который «рождается в тяжелой дипломатической работе, тяжелых консультациях». Он надеялся, что страны выйдут на понимание по нему. Россия передавала свои соображения по заявлению Китаю, у Китая были свои мысли, а также они ждали реакции Вашингтона. «На данный момент исходим из того, что будет заявление трех лидеров. Если даже не будет, то каждый из лидеров даст свою оценку состоявшимся переговорам», – говорил тогда Ушаков.
Слова хозяина саммита АТЭС
Встреча Путина, Трампа и Си в резиденции «Цилинь Шаньчжуан» началась с опозданием почти в два часа. До этого главы государств успели выступить на саммите АТЭС, а затем провести двусторонние встречи – с Трампом на полях саммита встретился сначала Путин, а затем в резиденции прошли переговоры Трампа с Си. Российская делегация выехала из резиденции президента в гостинице Conrad в Шэньчжэне в 15.55 по местному времени (10.55 по Москве). В кортеж президента сели Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов и замруководителя администрации президента Максим Орешкин. И уже перед самым выездом президентского Aurus в одну из машин кортежа забежал министр обороны Андрей Белоусов. Все они присутствовали на трехсторонних переговорах.
Члены делегаций Китая и США на трехсторонних переговорах
– руководитель канцелярии Центрального комитета КПК Ци Май
– руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК, министр иностранных дел Ван И
– замминистра иностранных дел Чжаосюй Ма
– посол КНР в США Фэн Се
– посол КНР в России Ханьхуэй Чжан
США:
– госсекретарь, советник президента США по нацбезопасности Марко Рубио
– министр финансов Скотт Бессент
– глава аппарата Белого дома Стивен Миллер
Сразу же по прибытии в резиденцию «Цилинь Шаньчжуан» состоялась церемония фотографирования трех глав государств. А затем они переместились в зал для переговоров. Первым слово взял Си, который сказал, что очень рад этой встрече: «Первый в истории трехсторонний саммит в подобном формате носит поистине рубежный характер». По его словам, главная тема дискуссии – поддержание мира во всем мире и содействие стратегической стабильности отношений крупных государств.
«Мир – это вечное чаяние человеческого общества. Наша планета пережила более 10 000 войн, и две самые масштабные из них принесли человечеству небывалые, тяжелые страдания. По сей день в мире все еще тлеют 60 с лишним локальных конфликтов. История учит: добрые отношения между крупными государствами делают мир безопасным, а конфронтация между ними погружает мир в хаос», – рассуждал в свойственной ему манере лидер Китая. Он вспомнил Вторую мировую войну – тогда Китай, СССР и США одержали великую победу и защитили мирное небо над головой. Но история преподает уроки и нужно сохранять историческую память, «открыть будущее, опираясь на прошлое», сказал Си.
«Сегодняшний мир давно не состоит из разрозненных островов. Я часто говорю, что человечество живет в одной глобальной деревне. Мы процветаем и страдаем вместе как единое целое, живем одной и той же судьбой. В этой глобальной деревне крупные государства несут особую ответственность. Доброе взаимодействие мировых держав представляет собой не один из возможных вариантов. Это безальтернативный выбор», – заявил Си. Он сказал, что укрепляются китайско-российские отношения, идет выстраивание конструктивных и стабильных отношений Китая и США – и все это идет на благо не только трех стран, но и всего мира. «На фоне небывалых за столетия тектонических перемен глобального масштаба мир спокойным не назовешь. В непогоду познается чувство долга», – продолжал рассуждать Си. Поэтому, как ведущие державы и постоянные члены Совбеза ООН, Китай, Россия и США должны показать пример – совместными усилиями отвечать на глобальные вызовы, сообща отстаивать мир и стабильность.
Си также сказал и о необходимости отказа от ядерного оружия в конечном счете. «Ядерное оружие – это дамоклов меч, висящий над головой человечества. Его необходимо полностью запретить и уничтожить, чтобы в конечном итоге построить мир, свободный от ядерного оружия», – заявил он.
Слова Путина и Трампа
Путин поблагодарил Си за организацию этой встречи, подчеркнув, что в таком составе – трех постоянных членов Совбеза ООН – она проводится впервые. Президент России, как и лидер Китая, подчеркнул роль трех стран в победе во Второй мировой войне. Кроме того, Россию, Китай и США объединяет «совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности», участие в создании ООН, а также задача сохранения и укрепления системы международного права на основе Устава ООН.
Стоит обсудить глобальные и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность, сказал Путин. Особо он подчеркнул, что у трех стран «много совпадающих интересов» в части урегулирования региональных конфликтов, включая и конфликт на Украине. По его словам, он обсуждал эту тему на двусторонних встречах со своими визави в Шэньчжэне. «Со своей стороны убежден, что Россия, Китай и США, наши народы способны внести значимый вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, если будут конструктивно, по-партнерски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов», – завершил свою речь в открытой части встречи Путин.
Трамп поздравил Си с успешным проведением саммита АТЭС и тоже сказал, что рад трехсторонней встрече: «Это первая трехсторонняя встреча между лидерами Китая, России и США. Именно поэтому мы действительно пишем историю, встречаясь сегодня». По словам Трампа, на США, Китае и России, как «больших странах», лежит ответственность поддерживать открытый диалог, который влияет на граждан всей планеты. Трамп единственный из лидеров сказал о недопонимании между странами: «Конечно же, есть иногда недопонимание. Мы часто несогласны друг с другом, это понятно. Но никакие из проблем никогда не решались с использованием старого инструментария. Нужно продолжать обсуждать, работать вместе». По мнению Трампа, три страны выбирают путь решения проблем, ищут новые возможности: «И я надеюсь, что мы сможем создать лучшее будущее для всех нас, более безопасное будущее».
После этого Трамп подчеркнул, что США, Россия и Китай – крупнейшие ядерные державы, и выразил надежду обсудить снижение количества ядерного оружия в мире, поскольку его использование «очень страшно представить». По его словам, снизить число ядерных боеголовок непросто, но важно «работать вместе» над риском распространения таких вооружений. Именно для этого и проводится встреча, сказал Трамп.
Вторая тема встречи – это конфликт между Россией и Украиной, подчеркнул президент США. По его словам, они с Путиным обсудили его на двусторонней встрече: «И мне кажется, мы идем в правильном направлении. Я надеюсь, что президент Путин и украинская сторона хотели бы прийти к окончанию этого конфликта». Третья тема разговора – сотрудничество и защита стран от «глобальных неподотчетных организаций»: «Например, это МУС, который совершенно не контролирует себя». По его словам, МУС полностью отошел от своей юрисдикции. «Для меня большая честь сегодня быть с вами здесь, г-н председатель, и с вами, г-н президент Путин», – завершил протокольную часть встречи Трамп.
Трехсторонняя встреча продлилась полтора часа. Трамп сразу же уехал в аэропорт. Си вышел проводить Путина, который направился в свою резиденцию – чтобы рассказать журналистам об итогах поездки в Китай. На пресс-конференции он сказал, что хотел бы продолжения такого диалога – поскольку в Шэньчжэне ему с коллегами удалось сверить часы по ряду ключевых направлений: «Если не договоренность, то взаимное понимание имело место». По его словам, на встрече обсуждали возможное реформирование ООН, вопросы безопасности, недопущения распространения ядерного оружия, разговаривали о МУСе, «который явно выходит за рамки своей компетенции».
Главные двусторонки дня
Встреча лидеров России, Китая и США стала ключевым событием саммита АТЭС. Сам же саммит состоялся утром 19 ноября – перед трехсторонкой. На нем лидеры стран АТЭС говорили об экономическом развитии Азиатско-Тихоокеанского региона. После пленарного заседания, которое проходило в Центре международных обменов, там же Путин встретился с Трампом. Президент США, идя на встречу, увидел пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова и, указав на него пальцем, сказал: «Вы делаете хорошую работу». Журналисты сразу вспомнили о том, что 17 октября Трамп уволил своего пресс-секретаря Кэти Захарию через пять дней после начала работы на этой должности. Зайдя в зал переговоров, где уже был Путин и члены российской делегации, Трамп обратился к главе протокола российского президента Владиславу Китаеву, указывая пальцем на Путина. «Кто это? Это мой друг!» – воскликнул Трамп.
Глава США пожал руку Путину, а потом обратился к журналистам. «С нетерпением ожидаем нашей встречи. Мы друг друга знаем уже многие годы. Сегодня встретимся, я надеюсь, проведем продуктивный разговор, потом запланирована вторая встреча (трехсторонняя России, Китая и США. – «Ведомости»), поэтому я надеюсь на хорошие результаты», – сказал президент США. Слов Путина в протокольной части не было. На переговорах присутствовали с российской стороны Ушаков, Лавров, Силуанов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, с американской – госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент. Встреча продлилась около 40 минут, сообщил позже Ушаков.
После двусторонней встречи Путина и Трампа у президента США прошли переговоры с Си. На них Трамп заявил, что США и Китай заинтересованы в завершении украинского конфликта. Кроме того, он выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин хотят свободного судоходства через Ормузский пролив и против того, чтобы Иран получил ядерное оружие. Главы государств сначала провели переговоры, а потом побеседовали за рабочим завтраком. В таком же формате накануне проходила встреча Си и Путина.