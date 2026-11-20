Глава второго по величине города Якутии Нерюнгри Илья Гудошник (единственный в России представитель ЛДПР на посту мэра) внезапно оказался одним из главных героев программы «Малахов» на телеканале «Россия 1», участники которой пытаются разобраться в обстоятельствах смерти музыкального критика Сергея Соседова. Гибели Соседова, скончавшегося на 59-м году жизни после падения с лестницы в гостинице Нерюнгри, посвятили уже пять выпусков. Авторы программы не исключают, что журналист был убит. Он прилетал в Якутию, чтобы возглавить жюри конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока».