«Пародист»: Евгений Водолазкин пишет пьесыСреди героев его драматургии – Каин и Авель, Блок и Киров
Между романами Евгений Водолазкин пишет пьесы. Как пояснял сам писатель в интервью «Ведомостям», каких-то грандиозных амбиций в театре у него нет, а драматургией он занимается, чтобы «наращивать мускулатуру в области диалога». И сборник «Пародист», на этой неделе вышедший в «Редакции Елены Шубиной» (импринт издательской группы «Эксмо-АСТ»), как бы подводит итог этих «тренировок» за последние лет 10, где-то за период между «Авиатором» (2016) и «Последним делом майора Чистова» (2026). Примерно половина пьес уже выходила одним томом в 2020 г. в том же издательстве.
В предисловии автор отдельно подчеркивает, что драматургом себя не считает: он только «прозаик, пишущий пьесы». Да и подзаголовок у книги нарочито скромный, неамбициозный – «Пьесы для чтения». По факту же почти все вещи сборника (пять из семи), несмотря на свою молодость, уже имеют сценическую историю. «Музей», к примеру, выдержал уже четыре постановки, заглавный «Пародист» – три. Две пьесы прямо написаны по заказу театров. «Цирк «Модерн» будет поставлен в феврале 2027 г. в Александринке Валерием Фокиным, а короткая миниатюра «Камень» войдет в спектакль Евгения Миронова «Декалог» (премьера назначена на апрель 2027 г.).