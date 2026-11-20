В предисловии автор отдельно подчеркивает, что драматургом себя не считает: он только «прозаик, пишущий пьесы». Да и подзаголовок у книги нарочито скромный, неамбициозный – «Пьесы для чтения». По факту же почти все вещи сборника (пять из семи), несмотря на свою молодость, уже имеют сценическую историю. «Музей», к примеру, выдержал уже четыре постановки, заглавный «Пародист» – три. Две пьесы прямо написаны по заказу театров. «Цирк «Модерн» будет поставлен в феврале 2027 г. в Александринке Валерием Фокиным, а короткая миниатюра «Камень» войдет в спектакль Евгения Миронова «Декалог» (премьера назначена на апрель 2027 г.).