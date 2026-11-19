Все задержанные поезда «Таврия» прибыли в Керчь
Все поезда «Таврия», рейсы которых задержали из-за ограничения движения на Крымском мосту, прибыли в Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд сервис экспресса» (ГСЭ).
В пресс-службе отметили, что движение поездов по мосту возобновлено. Движение остальных поездов «Таврия» 19 ноября и далее планируется согласно расписанию. Автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи 19 ноября также ходят по расписанию.
19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в результате чего движение по мосту было приостановлено. Это стало третьей атакой на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.
В тот же день вице-премьер РФ Андрей Никитин сообщил об открытии движения по первому пути железнодорожной части Крымского моста. Он добавил, что Минтрансу были даны необходимые поручения, а первые составы будут отправлены в ближайшее время.
Также вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план по восстановлению Крымского моста согласован полностью. По словам вице-премьера, для исполнения плана была сформирована команда и выделены денежные средства. В ближайшие дни план будет утверждаться.