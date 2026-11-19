19 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в результате чего движение по мосту было приостановлено. Это стало третьей атакой на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.