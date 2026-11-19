Кнайсль не намерена возвращаться в Австрию на фоне угрозы лишения гражданства
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на фоне запуска процедуры лишения ее австрийского гражданства заявила, что не планирует возвращаться на родину. Об этом она написала в Telegram-канале.
«В 2020 г. я была вынуждена покинуть страну и после многочисленных неудач заново построила свою жизнь. Как и Ганс Кельзен, я не намерена возвращаться в Австрию», – заявила Кнайсль.
Экс-министр сообщила, что с марта ведет переписку с отделом MA 35 городской администрации Вены, который занимается вопросом лишения ее гражданства. По словам Кнайсль, соответствующее заявление подала парламентская фракция правящей партии NEOS.
Она также заявила, что не имеет второго гражданства, а в России имеет вид на жительство. По словам Кнайсль, лишение австрийского гражданства сделает ее лицом без гражданства. Она предупредила власти Австрии о возможных разбирательствах в связи с нарушением международных договоров.
Экс-министр связала обсуждение лишения ее гражданства с решением работать в Санкт-Петербургском университете (СПбГУ), о чем стало известно в июне 2023 г.
17 ноября стало известно, что власти Вены рассматривают возможность лишения Кнайсль гражданства страны. Проверку проводит муниципальный департамент MA 35.
Ведомство выясняет, получила ли Кнайсль иностранное гражданство, что может стать основанием для утраты австрийского. Кроме того, законодательство страны допускает лишение гражданства за работу на иностранное государство, если действия человека наносят существенный ущерб интересам или репутации Австрии. Окончательное решение пока не принято.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 г. В 2023 г. она переехала в Россию и начала преподавать в Санкт-Петербургском государственном университете.