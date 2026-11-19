Она также заявила, что не имеет второго гражданства, а в России имеет вид на жительство. По словам Кнайсль, лишение австрийского гражданства сделает ее лицом без гражданства. Она предупредила власти Австрии о возможных разбирательствах в связи с нарушением международных договоров.