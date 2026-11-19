МИД: Россия и Грузия возобновили прямой диалог
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин встретился в Минске со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ, первым замглавы грузинского МИДа Георгием Зурабашвили. Переговоры прошли в рамках возобновленного прямого диалога между странами, сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Стороны обсудили двусторонние отношения, уделив особое внимание торгово-экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству. По итогам встречи достигнут ряд практических договоренностей, содержание которых МИД не раскрыл.
Представители двух стран затронули вопросы региональной безопасности. Они поблагодарили Белоруссию за содействие в организации переговоров и договорились продолжить контакты для развития российско-грузинских отношений.
21 октября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил Зурабашвили специальным представителем по вопросам отношений с Россией. Глава грузинского правительства назвал приоритетами для страны мирное урегулирование разногласий с Москвой, развитие торгово-экономических связей и гуманитарный диалог.
12 ноября мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что присоединение Грузии к антироссийским санкциям по требованию Евросоюза нанесет серьезный ущерб экономике республики и ее населению.
В августе Кобахидзе исключил восстановление полноценных дипломатических отношений с Москвой, пока Россия признает независимость Абхазии и Южной Осетии. При этом он подчеркнул, что Тбилиси выступает за мирное урегулирование разногласий.