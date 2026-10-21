Георгия Зурабашвили назначили спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ
Специальным представителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией назначен Георгий Зурабашвили. Об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, его слова передает Первый канал страны.
«Мирное урегулирование конфликта с Российской Федерацией, сохранение и развитие существующих торгово-экономических отношений и ведение постоянного диалога по гуманитарным вопросам – один из важнейших приоритетов нашей страны», – заявил Кобахидзе.
По его словам, в условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией ключевое значение в выполнении этих задач придается должности спецпредставителя премьер-министра.
Зурабашвили многие годы занимал различные высокие должности на госслужбе в Грузии. В частности, он был директором различных департаментов в МИДе. В 2024 г. Зурабашвили назначили замминистра иностранных дел Грузии, а 1 июля 2025 г. – первым замминистра иностранных дел.