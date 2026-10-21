Георгия Зурабашвили назначили спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ

Зурабашвили многие годы занимал различные высокие должности на госслужбе в Грузии. В частности, он был директором различных департаментов в МИДе. В 2024 г. Зурабашвили назначили замминистра иностранных дел Грузии, а 1 июля 2025 г. – первым замминистра иностранных дел.