Путин завершил визит в Китай
Президент России Владимир Путин завершил поездку в Китай, где принял участие в саммите АТЭС.
На взлетном поле российского лидера проводила рота почетного караула. Поднявшись на борт самолета, Путин помахал провожающим рукой. Из Шэньчжэня глава государства полетит в Душанбе, где пройдет его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
До этого Путин выступил перед журналистами по итогам трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом. Он назвал встречу первой в своем роде и страницей в истории дипломатии. Президент рассказал о ходе урегулирования конфликта на Украине. Среди других тем выступления были европейская архитектура безопасности, отношения с Западом и ответные меры на атаки по Крымскому мосту.
Переговоры лидеров России, США и Китая проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Встреча продлилась более 1,5 часа. Лидеры обсудили международную безопасность, украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и вопросы сокращения ядерных вооружений. Со стороны России участие в переговорах приняли глава МИДа Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев.
Перед трехсторонней встречей Путин поговорил с Трампом, основной темой переговоров стала тема Украины. Встреча лидеров России и США продолжалась 35–40 минут.
18 ноября российский лидер встретился с Си Цзиньпином.