«Роснефть» вошла в топ-5 нефтегазовых компаний мираВыше только национальные компании Саудовской Аравии, Ирана и Китая и американская ExxonMobil
«Роснефть» заняла пятое место в публикуемом агентством Energy Intelligence ежегодном рейтинге крупнейших нефтегазовых компаний мира – Intelligence Top 100: Global NOC & IOC Rankings 2027. Это следует материалов агентства и сообщения компании.
Российская компания опередила таких мировых мейджоров, как американская Chevron, британско-нидерландская Shell, французская TotalEnergies и британская BP. Первое место в рейтинге заняла Saudi Aramco, за ней следуют Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). Также в пятерку лидеров вошла американская компания ExxonMobil.
Агентство Energy Intelligence, издатель отраслевого еженедельника Petroleum Intelligence Weekly, ежегодно составляет рейтинг на основе шести операционных показателей – запасов нефти, запасов газа, добычи нефти, добычи газа, мощности нефтепереработки и объема реализации нефтепродуктов. Система ранжирования позволяет сравнивать частные компании с национальными нефтяными компаниями. Рейтинг рассчитывается по данным за предыдущий год.
Всего в рейтинг включены семь российских компаний. «Газпром» занял восьмое место, «Лукойл» – 20-е, «Сургутнефтегаз» – 32-е, «Новатэк» – 33-е, «Татнефть» – 56-е, «Русснефть» – 88-е.
В топ-10, помимо «Роснефти», Saudi Aramco, NIOC, CNPC, ExxonMobil и «Газпрома», также попали Chevron, Petroleos de Venezuela (PDVSA), Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) и Kuwait Petroleum Corporation.
В сообщении «Роснефти» отмечается, что высокая оценка агентства подтверждает правильно выбранный компанией стратегический курс, а также стабильность ее бизнес-модели в условиях повышенной волатильности мировых рынков и негативного геополитического фона.
«Роснефть» является одним из крупнейших производителей углеводородов в мире. В 2025 г. компания добыла 181,1 млн т (3,69 млн барр./сутки) жидких углеводородов (нефть и газовый конденсат) и 79,6 млрд куб. м (1,33 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) /сутки) газа. Общая добыча углеводородов компанией в прошлом году составила 246,6 млн т н. э. (5,02 млн барр. н. э./сутки). Объем переработки нефти «Роснефти» в России в 2025 г. составил 75,7 млн т.
Запасы углеводородов «Роснефти» по российской классификации на конец 2025 г. составили 21,7 млрд т н. э. По международной классификации PRMS запасы углеводородов по категории 2Р составили 11,5 млрд т н. э.
Ранее крупные российские и международные рейтинговые агентства признавали лидерство «Роснефти» в области устойчивого развития. В начале 2026 г. международное агентство World Benchmarking Alliance назвало «Роснефть» лучшей российской нефтегазовой компанией в четырёх рейтингах, а агентство ISS включило компанию в группу лидеров экологического рейтинга. Российское агентство RAEX третий год подряд присвоило «Роснефти» ESG-рейтинг «АА», а агентство «Да-стратегия» — рейтинг высшего уровня А+ «Лидер корпоративной ESG-практики РФ».
Высокое место «Роснефти» в рейтинге Energy Intelligence закономерно, считает доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.
Он отмечает, что российская компания является одним из мировых лидеров по доказанным запасам углеводородного сырья. Это особенно важно в условиях, когда на глобальном уровне процесс прироста новых запасов замедляется, а объемы новых геологоразведочных открытий упали до многолетних минимумов, обращает внимание эксперт.
Несмотря на сложные внешние условия, «Роснефть» сохраняет лидерские позиции в сфере добычи, продолжает Андрианов. В январе-июне 2026 г. добыча компании составила 89,8 млн т (3,69 млн барр./сутки), газа – до 42,28 млрд куб. м (1,42 млн барр. н.э./сутки). Положительная динамика добычи нефти обусловлена, в частности, ростом производства на шельфовых проектах, газа – увеличением добычи на новых проектах в ЯНАО, поясняет аналитик.
Тот факт, что «Роснефти» опередила в рейтинге Chevron, Shell, TotalEnergies и BP, объясняется как успехами самой «Роснефти», так и изъянами бизнес-моделей частных транснациональных нефтяных корпораций, считает Андрианов. Под воздействием идей энергоперехода и агрессивной «зеленой» политики ряда государств, западные мейджоры в течение нескольких лет сдерживали капитальные затраты в сектор разведки и добычи, напоминает он. Более того, они распродали часть действующих активов, а некоторые компании даже заявляли о намерении сосредоточиться на развитии альтернативной энергетики, замечает эксперт.
В последнее время некоторые мейджоры осознали ошибки и стали вновь проявлять повышенное внимание к нефтегазовым проектам, но время упущено, констатирует аналитик. При этом даже сейчас транснациональные мейджоры не инвестируют сверхприбыли, получаемые благодаря росту цен на нефть, в развитие производства, а преимущественно направляют на выплату дивидендов, погашение старых долгов и выкуп собственных акций, обращает внимание Андрианов.
Первые три места в рейтинге занимают крупные национальные компании, которые делают ставку на нефтегазовый бизнес, отмечает эксперт. В своей деятельности они руководствуются реалистичными представлениями о балансе мировой энергетики, где доля возобновляемых источников энергии не превышает 10%, и о перспективах глобального энергобаланса, в котором нефть и газ еще десятилетия будут играть ключевую роль, говорит он.