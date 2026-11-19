Тот факт, что «Роснефти» опередила в рейтинге Chevron, Shell, TotalEnergies и BP, объясняется как успехами самой «Роснефти», так и изъянами бизнес-моделей частных транснациональных нефтяных корпораций, считает Андрианов. Под воздействием идей энергоперехода и агрессивной «зеленой» политики ряда государств, западные мейджоры в течение нескольких лет сдерживали капитальные затраты в сектор разведки и добычи, напоминает он. Более того, они распродали часть действующих активов, а некоторые компании даже заявляли о намерении сосредоточиться на развитии альтернативной энергетики, замечает эксперт.