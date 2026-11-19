Путин: для России неприемлемо введение любых войск на Украину
Для России неприемлемо введение любых войск на Украину, но Евросоюз (ЕС) все время обещает это сделать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
12 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на противоречивые действия стран Европы. По его словам, они заявляют о желании урегулировать украинский конфликт, но в то же время объявляют о намерении разместить свои войска на территории Украины. Песков также указал, что европейские страны до сих пор не могут выбрать представителя, который вышел бы на контакт с Москвой.
17 ноября министр-делегат при министерстве вооруженных сил Франции Алис Рюфо подтвердила наличие на Украине французской координационной структуры, занимающейся организацией подготовки украинских военнослужащих и обслуживанием военной техники.