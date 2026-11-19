РБК: брокеры не успевают подготовиться к запуску торгов криптовалютами
Часть брокеров не успеет подготовиться к запуску торгов криптовалютами на Московской бирже, которые начнутся с 1 декабря этого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявления профучастников в ходе Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) «Российский фондовый рынок – 2026».
О переносе доступа к организованным торгам криптовалютой сообщили в «БКС мир инвестиций», Совкомбанке, инвесткомпании «Риком-траст».
Директор торговой платформы «Т-инвестиции» Иван Рыжиков сообщил, что перспективы объемов, количества сделок крипты на российском рынке пока туманны. Он также указал, что установленные Мосбиржей лимиты на объемы хранения криптовалюты и штрафы «не позволяют» масштабировать этот продукт на широкую клиентскую базу. Исследование «БКС мир инвестиций» показало отсутствие явного спроса на реальную криптовалюту.
Брокеры рассчитывают предоставить торги криптой в 2027 г.
Позже в Т-банке сообщили «Ведомостям», что организация планирует дать доступ клиентам к криптовалюте через собственную инфраструктуру, а не через инфраструктуру Мосбиржи. В группе уже есть криптообменник и цифровой депозитарий, через которые возможно совершать операции. Операции с криптовалютой в приложении банка станут возможны уже в ближайшие полторы недели.
«Прежде чем давать клиентам доступ на организованные торги на Московской бирже, мы хотим взять время для оценки того, как они будут проходить, как будут формировать рынок и потоки ликвидности, надежность инфраструктуры от внешних угроз и работа с санкционными рисками», – сказал представитель Т-банка.
Российские биржи получат право проводить организованные торги криптовалютами с 22 ноября 2026 г. Для начала операций площадки должны предварительно согласовать правила торгов с Банком России. Накануне «СПБ биржа» направила в ЦБ документы для начала торгов цифровыми валютами. Мосбиржа в начале ноября объявила о планах запустить организованный рынок цифровых валют в декабре.