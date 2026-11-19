Позже в Т-банке сообщили «Ведомостям», что организация планирует дать доступ клиентам к криптовалюте через собственную инфраструктуру, а не через инфраструктуру Мосбиржи. В группе уже есть криптообменник и цифровой депозитарий, через которые возможно совершать операции. Операции с криптовалютой в приложении банка станут возможны уже в ближайшие полторы недели.