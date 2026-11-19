Одна звезда означает, что ПИФы входят в 10% паев ПИФов группы и что его результат слабее, чем у 90% фондов в выборке. Две звезды – ПИФы входят в следующие 22,5%, три – в 35%, а четыре – в 22,5%, показавших результат выше среднего. Пять звезд выдается ПИФам, которые за два-четыре года показали доходность выше, чем остальные 90% выборки.