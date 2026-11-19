Мосбиржа запустила сервис рейтингования ПИФов
Мосбиржа запустила сервис рейтингования паевых инвестиционных фондов (ПИФ) «Финмаяк». Он выдает фонду от одной до пяти звезд, основываясь на академических исследованиях рынка, сообщил «Ведомостям» представитель площадки.
Для каждого ПИФа рейтинг рассчитывается по доходности фонда с учетом риска и устойчивости результата по месяцам. «Финмаяк» распределяет фонды на 16 групп сопоставимости в зависимости от структуры вложений. Сервис оценивает, насколько фонд обыграл безрисковую ставку и как равномерно приносил эту надбавку за риск по месяцам. В качестве безрискового уровня принята ставка RUONIA ЦБ РФ.
Одна звезда означает, что ПИФы входят в 10% паев ПИФов группы и что его результат слабее, чем у 90% фондов в выборке. Две звезды – ПИФы входят в следующие 22,5%, три – в 35%, а четыре – в 22,5%, показавших результат выше среднего. Пять звезд выдается ПИФам, которые за два-четыре года показали доходность выше, чем остальные 90% выборки.
В базу оценки входят 376 действующих открытых и биржевых фондов, в числе которых 118 БПИФов и 30 ОПИФов, паи которых доступны на торгах Мосбиржи. Рейтинг обновляется в конце месяца, но для отдельных фондов оценка может быть представлена по мере поступления данных.
25 сентября стало известно, что Минфин предложил обязать закрытые и интервальные ПИФы, предназначенные для квалифицированных инвесторов, платить налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%. Налог планируется взимать с пассивных доходов фондов. При последующем налогообложении пайщиков уже уплаченную сумму будут учитывать, чтобы избежать двойного налогообложения.
27 октября «Ведомости» со ссылкой на два источника писали, что Минфин обсуждает с бизнесом корректировку ко второму чтению налогового законопроекта, внесенного вместе с проектом бюджета, в части налогообложения ЗПИФов. Ведомство готово пойти на уступки и сохранить действующий механизм, который предполагает уплату налога только в момент погашения или продажи паев, для ряда ЗПИФов.