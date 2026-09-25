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Главная / Экономика /

«Интерфакс» узнал, какие ПИФы затронет изменение налогов

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин предложил обязать закрытые и интервальные паевые инвестиционные фонды (ПИФ), предназначенные для квалифицированных инвесторов, платить налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%. Инициатива не затронет все ПИФы, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с проектом поправок в Налоговый кодекс.

Налог планируется взимать с пассивных доходов фондов. При последующем налогообложении пайщиков уже уплаченную сумму будут учитывать, чтобы избежать двойного налогообложения. Все поступления направят в федеральный бюджет, а управляющая компания должна будет сообщать владельцу паев или депозитарию размер удержанного налога.

Сейчас ПИФ сам налог на прибыль не платит – обязанность возникает при выплате дохода пайщику. Минфин считает, что такая схема позволяет надолго откладывать перечисление налогов и использовать фонды для структурирования владения активами. 24 сентября ведомство представило пакет налоговых изменений, в котором предложило ввести для ПИФов налог на пассивные доходы по ставке 15%.

Рынок закрытых фондов в 2026 г. продолжал расти. 14 августа число владельцев ЗПИФов для квалифицированных инвесторов достигло 104 500 человек и выросло на 34,2% с начала года. 26 июня эксперты оценивали стоимость чистых активов таких фондов для состоятельных клиентов в 8,4 трлн руб. по итогам 2026 г. и связывали дальнейшее развитие сегмента в том числе с изменениями законодательства о ЗПИФах.

16 сентября Банк России отдельно напомнил, что паи фондов для квалифицированных инвесторов нельзя предлагать неквалифицированным участникам рынка. Ограничение распространяется в том числе на рекламу и распространение информации о таких инструментах среди неограниченного круга лиц.

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