«Интерфакс» узнал, какие ПИФы затронет изменение налогов

Рынок закрытых фондов в 2026 г. продолжал расти. 14 августа число владельцев ЗПИФов для квалифицированных инвесторов достигло 104 500 человек и выросло на 34,2% с начала года. 26 июня эксперты оценивали стоимость чистых активов таких фондов для состоятельных клиентов в 8,4 трлн руб. по итогам 2026 г. и связывали дальнейшее развитие сегмента в том числе с изменениями законодательства о ЗПИФах.