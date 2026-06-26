Эксперты ждут ускорения рынка ЗПИФов благодаря изменению законодательства

Эксперты ждут ускорения рынка ЗПИФов благодаря изменению законодательстваЗакрытые фонды стали более гибким инструментом
Недавние изменения в законодательство сделали закрытые паевые инвестфонды (ЗПИФ) одним из наиболее настраиваемых инструментов совместного инвестирования и уже в 2026 г. окажут положительное влияние на динамику стоимости чистых активов (СЧА) фондов для квалифицированных инвесторов. Об этом старший аналитик «Эйлера» по паевым фондам и ЦФА Елена Бакланова пишет в отчете, с которым ознакомились «Ведомости».
Максимальный эффект, по ее расчетам, получат ЗПИФы для массовых инвесторов: всего их суммарная СЧА в 2026 г. вырастет на 26% г/г до 1,3 трлн руб., а именно на эффект от нового законодательства придется порядка трети этого роста. Прирост СЧА фондов для состоятельных клиентов с учетом эффекта более высокой базы составит 11% до 8,4 трлн руб., прогнозирует Бакланова.