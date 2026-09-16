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Главная / Инвестиции /

ЦБ: ПИФ для квалифицированных инвесторов нельзя предлагать неквалифицированным

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Паи ПИФов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, недопустимо предлагать лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами. Об этом говорится в информационном письме Банка России.

Регулятор напомнил, что ограниченные в обороте инвестиционные паи не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, согласно закону.

По мнению Банка России, к информации о ПИФе, доступном только для квалифицированных инвесторов, относится название фонда, сведения о доходности, о форме, порядке и сроках сбора заявок на приобретение паев, указание на возможность и преимущества приобретения. Эти данные нельзя распространять среди всех участников торгов, отметил регулятор. Ограничения касаются любых способов, форм и каналов распространения информации, включая звонки, сайты, ссылки и QR-коды.

В ЦБ отметили, что такой подход рекомендуется применять при предложении и других ценных бумаг и производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ограничения снизят риск того, что инвесторы заинтересуются финансовыми инструментами, которые не соответствуют их опыту и уровню знаний.

14 сентября Банк России снова предложил предоставить инвесторам право вывода купонного дохода и доходов от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без потери права на налоговую льготу. Новый механизм предлагается ввести в дополнение к появившейся с 2025 г. возможности выводить дивиденды по акциям.

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