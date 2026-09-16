ЦБ: ПИФ для квалифицированных инвесторов нельзя предлагать неквалифицированным

По мнению Банка России, к информации о ПИФе, доступном только для квалифицированных инвесторов, относится название фонда, сведения о доходности, о форме, порядке и сроках сбора заявок на приобретение паев, указание на возможность и преимущества приобретения. Эти данные нельзя распространять среди всех участников торгов, отметил регулятор. Ограничения касаются любых способов, форм и каналов распространения информации, включая звонки, сайты, ссылки и QR-коды.