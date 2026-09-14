ЦБ снова предложил разрешить вывод с ИИС купонов по облигациям и доходов от ПИФов
Банк России снова предложил предоставить инвесторам право вывода купонного дохода и доходов от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (ПИФ), с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без потери права на налоговую льготу. Об этом говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка России на 2027 г. и период 2028–2029 гг.
Новый механизм предлагается ввести в дополнение к появившейся с 2025 г. возможности выводить дивиденды по акциям.
Регулятор уже предлагал ввести для инвесторов такое право в проекте основных направлений развития финрынка РФ на 2025–2027 г. Однако в мае 2024 г. Минфин не поддержал идею, так как она не соответствует целям ИИС, который был создан, чтобы увеличивать и накапливать сбережения граждан.
14 августа Банк России сообщил, что во II квартале доля облигаций на ИИС выросла до 73 млрд руб. Разница с предыдущим кварталом составила 13%. С апреля по июнь инвесторы открыли 163 000 ИИС. Их общее число достигло 6,6 млн.
Возможность открывать ИИС появилась у российских инвесторов в январе 2015 г. До января 2024 г. существовало два вида таких счетов – ИИС первого (ИИС-1) и второго типа (ИИС-2), отличавшихся видом налоговых вычетов – за взносы и на доходы. С 1 января 2024 г. инвесторы могут открывать только один вид ИИС – третьего типа (ИИС-3). Предыдущие типы счетов, открытые до этой даты, продолжат действовать, но открывать их уже не получится. ИИС-3 предусматривает сразу оба типа налоговых вычетов.