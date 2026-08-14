Доля облигаций на ИИС за II квартал достигла рекордных 73 млрд рублей
Во II квартале доля облигаций на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) выросла до 73 млрд руб. Разница с предыдущим кварталом составила 13%, сообщил Банк России.
Инвесторы приобретали в основном облигации федерального займа (ОФЗ) и бонды российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом. Доля долговых бумаг в портфелях владельцев ИИС выросла с 45 до 48%. Она достигла максимального значения с начала наблюдений в 2016 г. Общий объем активов на счетах по итогам периода составил 993 млрд руб.
С апреля по июнь инвесторы открыли 163 000 ИИС. Их общее число достигло 6,6 млн.
В 2025 г. чистый приток средств на ИИС достиг 231 млрд руб., что в 3,7 раза больше показателя предыдущего года. Основная часть поступлений, 104 млрд руб., была зафиксирована в период с октября по декабрь 2025 г., когда инвесторы стремились получить налоговый вычет в начале следующего года. Это стало наивысшим квартальным результатом с момента введения инструмента в 2015 г.