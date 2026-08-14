Доля облигаций на ИИС за II квартал достигла рекордных 73 млрд рублей

В 2025 г. чистый приток средств на ИИС достиг 231 млрд руб., что в 3,7 раза больше показателя предыдущего года. Основная часть поступлений, 104 млрд руб., была зафиксирована в период с октября по декабрь 2025 г., когда инвесторы стремились получить налоговый вычет в начале следующего года. Это стало наивысшим квартальным результатом с момента введения инструмента в 2015 г.