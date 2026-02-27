Чистый приток средств на ИИС в 2025 году составил 231 млрд рублей

Чистый приток средств на ИИС в 2025 году составил 231 млрд рублейБрокеры в течение года открыли около 800 000 новых счетов
В 2025 г. чистый приток средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) достиг 231 млрд руб., что в 3,7 раза больше показателя предыдущего года, говорится в материала Банка России. Основная часть поступлений, 104 млрд руб., была зафиксирована в период с октября по декабрь 2025 г., когда инвесторы стремились получить налоговый вычет в начале следующего года. Это стало наивысшим квартальным результатом с момента введения инструмента в 2015 г.
Рост взносов на ИИС, по данным регулятора, был обусловлен снижением доходности альтернативных инструментов для инвестирования. Максимальная процентная ставка по рублевым депозитам в крупнейших банках снизилась с 21,7 до 15,3% годовых в течение 2025 г. в связи с постепенным снижением ключевой ставки – она опустилась с 21 до 16% к концу года. В отдельные периоды готовность инвесторов вкладываться в ценные бумаги поддерживалась ожиданиями ослабления геополитической напряженности.
Кроме того, увеличение числа ИИС в прошлом году ускорилось благодаря повышенному спросу со стороны клиентов брокеров. В течение года они открыли около 800 000 новых ИИС третьего типа, что на 14,5% выше показателя 2024 г., когда он составлял 684 000. Вместе с этим в сегменте доверительного управления количество ИИС продолжало сокращаться: инвесторы открыли 5000 новых счетов и закрыли около 56 000 существующих. В итоге в 2025 г. общее количество счетов выросло на 5,7%, превысив 6,4 млн счетов, включая 1,4 млн ИИС третьего типа брокерского счета с особыми налоговыми льготами, где инвестор может держать денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги.
Взносы инвесторов и положительная переоценка ценных бумаг российских эмитентов способствовали значительному росту портфелей на ИИС, отмечает Банк России. Объем активов на ИИС увеличился на 49,4% и достиг 888 млрд руб., из которых почти половина была размещена на ИИС-3. В то же время средний размер брокерских ИИС вырос с 93 000 до 135 000 руб., хотя значительная часть счетов оставалась пустой или имела небольшой остаток.
По состоянию на конец 2025 г. 79% брокерских ИИС имели остаток средств не более 10 000 руб. Без учета таких счетов средний размер брокерских ИИС составил около 664 000 руб. Средний размер ИИС-3 без учета пустых счетов составил 737 000 руб. Как отмечает Центробанк, это свидетельствует о том, что инвесторы ориентированы на долгосрочные вложения в ценные бумаги и используют возможность вносить больше средств на счета (для ИИС третьего типа лимиты отсутствуют, в то время как на счета первого и второго типов можно вносить не более 1 млн руб. ежегодно).
Снижение ключевой ставки стимулировало инвесторов к покупке рублевых облигаций. За 2025 г. объем вложений в российские облигации, по данным Банка России, вырос более чем в 2 раза, при этом корпоративные облигации пользовались большим спросом по сравнению с государственными. В итоге в прошлом году доля российских облигаций в портфелях ИИС увеличилась с 28 до 42%.
Инвестиции в акции российских компаний также увеличивались, но значительно медленнее, чем в облигации. Инвесторы опасались снижения прибылей компаний из-за новых санкций и налоговых изменений, что привело к снижению доли акций в портфелях ИИС с 35 до 28% за год. поясняет ЦБ.
Кроме того, укрепление рубля в 2025 г. вызвало отрицательную переоценку иностранных ценных бумаг, которые в основном находятся на брокерских ИИС. За год их доля уменьшилась с 8 до 5%. В то же время доля других активов, включая драгоценные металлы, из-за роста цен увеличилась до 4% по сравнению с 1% в 2024 г.
По итогам 2025 г. доля денежных средств снизилась с 10 до 6%, что свидетельствует о готовности инвесторов использовать ИИС не только для налоговых льгот, но и для активных инвестиций в ценные бумаги, заключает Центробанк.
Московская биржа сообщала, что число ИИС в январе 2026 г. выросло до 6,2 млн. Оборот по ним составил 252,7 млрд руб., более половины пришлось на сделки с акциями. Больше всего ИИС открыто в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
До конца 2023 г. в России существовали два типа ИИС, которые продолжают действовать для тех, кто открыл их ранее, на прежних условиях. ИИС-1 позволял инвесторам получать налоговый вычет в размере от 13 до 22% от суммы внесенных средств, но не более 52 000 руб. в год, при условии, что годовой доход не превышал 400 000 руб. ИИС-2 предлагает полное освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли, полученной на счете. Это касается купонов облигаций и прибыли от продажи ценных бумаг, за исключением дивидендов, которые облагаются налогом. Освобождение от налога действует на весь срок существования счета и распространяется на доходы, полученные именно на ИИС.
С 2024 г. можно открыть только ИИС-3, который объединяет преимущества предыдущих типов счетов, но с новыми правилами. Для владельцев таких счетов доступны оба вида льгот. При этом освобождение от НДФЛ с прибыли по операциям на счете при его закрытии, но только на сумму до 30 млн руб. Превышение этой суммы облагается налогом.