Чистый приток средств на ИИС в 2025 году составил 231 млрд рублей

До конца 2023 г. в России существовали два типа ИИС, которые продолжают действовать для тех, кто открыл их ранее, на прежних условиях. ИИС-1 позволял инвесторам получать налоговый вычет в размере от 13 до 22% от суммы внесенных средств, но не более 52 000 руб. в год, при условии, что годовой доход не превышал 400 000 руб. ИИС-2 предлагает полное освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с прибыли, полученной на счете. Это касается купонов облигаций и прибыли от продажи ценных бумаг, за исключением дивидендов, которые облагаются налогом. Освобождение от налога действует на весь срок существования счета и распространяется на доходы, полученные именно на ИИС.