Частные инвесторы в январе вдвое увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже
В январе 2026 г. частные инвесторы почти вдвое увеличили объем вложений в ценные бумаги на Московской бирже по сравнению с январем прошлого года. Сумма инвестиций достигла 139 млрд руб., сообщила торговая площадка.
Из этой суммы 93,5 млрд руб. были направлены в облигации, 44,8 млрд руб. — в паи фондов. В акции вложено 700 млн руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов акциями составила 67,8%, на срочном рынке — 57%.
Количество инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже превысило 40,4 млн человек, ими открыто 76,8 млн счетов. Активные сделки в январе заключали около 3 млн человек.
Самыми популярными акциями в портфелях остались бумаги:
Сбербанка (27,8%),
«Газпрома» (13,3%),
ЛУКОЙЛа (12,4%)
ВТБ (8,8%).
Среди биржевых фондов лидировали фонды денежного рынка LQDT, AKMM и SBMM.
Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло до 6,2 млн. Оборот по ним составил 252,7 млрд руб., более половины пришлось на сделки с акциями. Больше всего ИИС открыто в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Ранее площадка сообщала, что общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2026 г. достиг 131,1 трлн руб. Это на 24,4% выше по сравнению с январем 2025 г. Торги акциями, депозитарными расписками и паями составили 2,2 трлн руб. Объем операций с корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,9 трлн руб. На срочном рынке объем торгов достиг 14,5 трлн руб., среднедневной – 765,1 млрд руб.