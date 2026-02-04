Частные инвесторы в январе вдвое увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже

Ранее площадка сообщала, что общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2026 г. достиг 131,1 трлн руб. Это на 24,4% выше по сравнению с январем 2025 г. Торги акциями, депозитарными расписками и паями составили 2,2 трлн руб. Объем операций с корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,9 трлн руб. На срочном рынке объем торгов достиг 14,5 трлн руб., среднедневной – 765,1 млрд руб.