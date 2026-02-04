Газета
Главная / Инвестиции /

Частные инвесторы в январе вдвое увеличили вложения в ценные бумаги на Мосбирже

Ведомости

В январе 2026 г. частные инвесторы почти вдвое увеличили объем вложений в ценные бумаги на Московской бирже по сравнению с январем прошлого года. Сумма инвестиций достигла 139 млрд руб., сообщила торговая площадка.

Из этой суммы 93,5 млрд руб. были направлены в облигации, 44,8 млрд руб. — в паи фондов. В акции вложено 700 млн руб. Доля физических лиц в общем объеме торгов акциями составила 67,8%, на срочном рынке — 57%.

Количество инвесторов с брокерскими счетами на Мосбирже превысило 40,4 млн человек, ими открыто 76,8 млн счетов. Активные сделки в январе заключали около 3 млн человек.

Самыми популярными акциями в портфелях остались бумаги:

  • Сбербанка (27,8%),

  • «Газпрома» (13,3%),

  • ЛУКОЙЛа (12,4%)

  • ВТБ (8,8%).

Среди биржевых фондов лидировали фонды денежного рынка LQDT, AKMM и SBMM.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло до 6,2 млн. Оборот по ним составил 252,7 млрд руб., более половины пришлось на сделки с акциями. Больше всего ИИС открыто в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Ранее площадка сообщала, что общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2026 г. достиг 131,1 трлн руб. Это на 24,4% выше по сравнению с январем 2025 г. Торги акциями, депозитарными расписками и паями составили 2,2 трлн руб. Объем операций с корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,9 трлн руб. На срочном рынке объем торгов достиг 14,5 трлн руб., среднедневной – 765,1 млрд руб. 

