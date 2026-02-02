Объем торгов на рынках Мосбиржи в январе составил 131,1 трлн рублей
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2026 г. достиг 131,1 трлн руб., говорится в сообщении площадки. Это на 24,4% выше по сравнению с январем 2025 г.
Торги акциями, депозитарными расписками и паями составили 2,2 трлн руб., среднедневной объем – 89,7 млрд руб. Объем операций с корпоративными, региональными и государственными облигациями достиг 1,9 трлн руб. при среднедневном показателе 97,8 млрд руб.
Суммарный объем размещений и обратного выкупа облигаций составил 764,1 млрд руб., включая однодневные выпуски на 213,1 млрд руб.
На срочном рынке объем торгов достиг 14,5 трлн руб., среднедневной – 765,1 млрд руб. Денежный рынок обеспечил 99,3 трлн руб. при среднедневном объеме операций 5,2 трлн руб. А объем торгов драгметаллами (спот и своп) в январе составил 337,1 млрд руб.
30 января также стало известно, что Мосбиржа расширит перечень биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ), доступных для торгов в выходные дни. По данным площадки, с 31 января общее число акций и паев биржевых фондов на торгах в выходные составит 285.