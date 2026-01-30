Мосбиржа увеличит число БПИФ на торгах в выходные дни
На фондовом рынке Московской биржи с 31 января появится возможность заключать сделки в выходные дни с паями новых четырех биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ).
В выходные дни можно будет торговать паями БПИФ управляющей компании (УК) «Первая» «Первая – фонд сберегательный» (SBMM), «Первая – фонд долгосрочные гособлигации» (SBLB) и «Первая – фонд Айпио» (SIPO). Кроме того, на торгах появится биржевой паевый инвестиционный фонд «Альфа-капитал ИТ лидеры» (AKHT) под управлением УК «Альфа-капитал».
Со 2 февраля инвесторы также получат доступ к фонду AKHT на утренней торговой сессии.
Торги в выходные на фондовом рынке Мосбиржи были запущены 1 марта 2025 г. Площадка непрерывно расширяет перечень доступных инструментов. С 31 января общее количество акций и паев биржевых фондов на торгах в выходные достигнет 285.