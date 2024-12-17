Дума одобрила право вывода дивидендов с ИИС-3 на другие счета

Соответствующий законопроект был внесен в Думу 20 февраля 2024 г., авторами выступили депутаты. Как следует из пояснительной записки, в условиях повышенного интереса со стороны частных инвесторов к механизму ЗПИФ обнаруживает потребность в его более «гибкой настройке». В настоящий момент для ИИС-3 действует запрет на вывод как инвестиционного дохода, так и дивидендных и купонных выплат на другие счета. При этом он не затрагивает «старые» типы ИИС – А и Б.