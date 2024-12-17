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Дума одобрила право вывода дивидендов с ИИС-3 на другие счета

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о праве на вывод дивидендов, поступающих на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), на внешние счета, в то же время эта норма не касается купонов по облигациям, следует из карточки законопроекта. В начале декабря президент Владимир Путин сообщил, что властям следует подумать о реформировании инструмента ИИС-3.

Соответствующий законопроект был внесен в Думу 20 февраля 2024 г., авторами выступили депутаты. Как следует из пояснительной записки, в условиях повышенного интереса со стороны частных инвесторов к механизму ЗПИФ обнаруживает потребность в его более «гибкой настройке». В настоящий момент для ИИС-3 действует запрет на вывод как инвестиционного дохода, так и дивидендных и купонных выплат на другие счета. При этом он не затрагивает «старые» типы ИИС – А и Б.

Еще в мае Центробанк сообщил, что обсудит вопрос зачисления дивидендов по ИИС-3 на другие счета. 5 декабря замминистра финансов Иван Чебесков в кулуарах форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал, что послабления по выводу средств с ИИС не коснутся купонов по облигациям.

15 ноября Банк России сообщил об увеличении числа ИИС до 6 млн. Основной прирост числа счетов обеспечили клиенты брокеров, которые за квартал внесли на ИИС рекордную с конца 2022 г. сумму в 21 млрд руб. (нетто-приток). Кварталом ранее сумма была в 3,5 раза меньше – 6 млрд руб. Средний размер брокерских ИИС за квартал почти не изменился и остался вблизи 82 000 руб.

Возможность открывать ИИС появилась у российских инвесторов в январе 2015 г. До января 2024 г. существовало два вида таких счетов – ИИС первого (ИИС-1) и второго типа (ИИС-2), отличавшиеся видом налоговых вычетов – за взносы и на доходы. С 1 января 2024 г. инвесторы могут открывать только один вид ИИС – третьего типа (ИИС-3). Предыдущие типы счетов, открытые до этой даты, продолжат действовать, но открывать их уже не получится. ИИС-3 предусматривает сразу оба типа налоговых вычетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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