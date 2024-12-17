Дума одобрила право вывода дивидендов с ИИС-3 на другие счета
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о праве на вывод дивидендов, поступающих на индивидуальный инвестиционный счет третьего типа (ИИС-3), на внешние счета, в то же время эта норма не касается купонов по облигациям, следует из карточки законопроекта. В начале декабря президент Владимир Путин сообщил, что властям следует подумать о реформировании инструмента ИИС-3.
Соответствующий законопроект был внесен в Думу 20 февраля 2024 г., авторами выступили депутаты. Как следует из пояснительной записки, в условиях повышенного интереса со стороны частных инвесторов к механизму ЗПИФ обнаруживает потребность в его более «гибкой настройке». В настоящий момент для ИИС-3 действует запрет на вывод как инвестиционного дохода, так и дивидендных и купонных выплат на другие счета. При этом он не затрагивает «старые» типы ИИС – А и Б.
15 ноября Банк России сообщил об увеличении числа ИИС до 6 млн. Основной прирост числа счетов обеспечили клиенты брокеров, которые за квартал внесли на ИИС рекордную с конца 2022 г. сумму в 21 млрд руб. (нетто-приток). Кварталом ранее сумма была в 3,5 раза меньше – 6 млрд руб. Средний размер брокерских ИИС за квартал почти не изменился и остался вблизи 82 000 руб.
Возможность открывать ИИС появилась у российских инвесторов в январе 2015 г. До января 2024 г. существовало два вида таких счетов – ИИС первого (ИИС-1) и второго типа (ИИС-2), отличавшиеся видом налоговых вычетов – за взносы и на доходы. С 1 января 2024 г. инвесторы могут открывать только один вид ИИС – третьего типа (ИИС-3). Предыдущие типы счетов, открытые до этой даты, продолжат действовать, но открывать их уже не получится. ИИС-3 предусматривает сразу оба типа налоговых вычетов.