ЦБ обсудит вопрос зачисления дивидендов по ИИС-3 на другие счета
Банк России намерен вернуться к обсуждению вопроса о зачислении дивидендов по акциям и купонов по облигациям, полученных на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС-3), на другие банковские счета. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2024».
«Мы делаем ставку вместе с правительством на развитие этого инструмента. Есть много вопросов, которые возникают у инвесторов. В частности, почему доходы от инвестирования в рамках ИИС-3 можно отправлять только в реинвестирование, а не на текущие счета, которые могут использоваться в том числе для обслуживания ипотечного кредита или других нужд. Мы эту тему обсуждали, когда готовили все эти законопроекты. Думаю, что можно вернуться к этому вопросу, для того чтобы сделать ИИС-3 более привлекательным», – сказала Набиуллина.
В настоящий момент средства, полученные от инвестиций в рамках ИИС, можно начислять только на этот счет.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который ввел в России с 1 января 2024 г. ИИС-3. Он позволяет получать сразу два типа вычета – на взнос (тип А, или ИИС-1) и на доход (тип Б, или ИИС-2). В отличие от старых ИИС у новых нет опции зачисления доходов на обычный банковский счет – дивиденды и купоны зачисляются только на ИИС-3. Открывать ИИС-1 и ИИС-2 с 1 января нельзя, но старые счета продолжают существовать.
В апреле «Ведомости» сообщили, что ассоциация владельцев облигаций (АВО) пожаловалась в ЦБ на то, что ВТБ «сегрегирует» часть клиентов. С 1 января 2024 г. банк не позволяет владельцам ИИС, открытых до этой даты, получать доходы по ценным бумагам (купоны, дивиденды) на их банковские счета – выплаты поступают на «герметичный» ИИС, вывод средств откуда возможен только при закрытии счета.