ЦБ обсудит вопрос зачисления дивидендов по ИИС-3 на другие счета

«Мы делаем ставку вместе с правительством на развитие этого инструмента. Есть много вопросов, которые возникают у инвесторов. В частности, почему доходы от инвестирования в рамках ИИС-3 можно отправлять только в реинвестирование, а не на текущие счета, которые могут использоваться в том числе для обслуживания ипотечного кредита или других нужд. Мы эту тему обсуждали, когда готовили все эти законопроекты. Думаю, что можно вернуться к этому вопросу, для того чтобы сделать ИИС-3 более привлекательным», – сказала Набиуллина.