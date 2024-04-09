Инвесторы пожаловались в ЦБ на «сегрегацию» клиентов ВТБ

Инвесторы пожаловались в ЦБ на «сегрегацию» клиентов ВТБВладельцы «старых» ИИС не могут получать доходы на банковские счета, но в ВТБ настаивают, что нарушений нет
Ассоциация владельцев облигаций (АВО) пожаловалась в ЦБ на то, что ВТБ «сегрегирует» часть клиентов: с 1 января 2024 г. банк не позволяет владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых до этой даты, получать доходы по ценным бумагам (купоны, дивиденды) на их банковские счета – выплаты поступают на «герметичный» ИИС, вывод средств откуда возможен только при закрытии счета. «Ведомости» ознакомились с письмом председателя АВО Алексея Афонина на имя директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой и главы департамента корпоративных отношений Екатерины Абашеевой. Представитель ассоциации подтвердил подлинность документа, а ЦБ – его получение.
ИИС дают своим владельцам право на получение налоговой льготы. Существует вычет на взнос (тип А, или ИИС-1) и на доход (тип Б, или ИИС-2). С 1 января 2024 г. власти ввели ИИС-3, который позволяет получать сразу два типа вычета. В отличие от старых ИИС у новых нет опции зачисления доходов на обычный банковский счет – дивиденды и купоны зачисляются только на ИИС-3. Открывать ИИС-1 и ИИС-2 с 1 января нельзя, но старые счета продолжают существовать.