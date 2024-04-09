/ Инвестиции

Инвесторы пожаловались в ЦБ на «сегрегацию» клиентов ВТБ

Владельцы «старых» ИИС не могут получать доходы на банковские счета, но в ВТБ настаивают, что нарушений нет
Артем Кульша
Инвесторы пожаловались в ЦБ на «сегрегацию» клиентов ВТБ/ Алексей Орлов / Ведомости

Ассоциация владельцев облигаций (АВО) пожаловалась в ЦБ на то, что ВТБ «сегрегирует» часть клиентов: с 1 января 2024 г. банк не позволяет владельцам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых до этой даты, получать доходы по ценным бумагам (купоны, дивиденды) на их банковские счета – выплаты поступают на «герметичный» ИИС, вывод средств откуда возможен только при закрытии счета. «Ведомости» ознакомились с письмом председателя АВО Алексея Афонина на имя директора департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольги Шишлянниковой и главы департамента корпоративных отношений Екатерины Абашеевой. Представитель ассоциации подтвердил подлинность документа, а ЦБ – его получение.

ИИС дают своим владельцам право на получение налоговой льготы. Существует вычет на взнос (тип А, или ИИС-1) и на доход (тип Б, или ИИС-2). С 1 января 2024 г. власти ввели ИИС-3, который позволяет получать сразу два типа вычета. В отличие от старых ИИС у новых нет опции зачисления доходов на обычный банковский счет – дивиденды и купоны зачисляются только на ИИС-3. Открывать ИИС-1 и ИИС-2 с 1 января нельзя, но старые счета продолжают существовать.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных