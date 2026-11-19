Сначала внимание ФНС привлек взрывной рост ЗПИФов, рассказал заместитель руководителя ведомства Тимур Шиналиев. За 2023–2025 гг. их число увеличилось на 87% до 3193 на конец прошлого года, стоимость чистых активов – в 2,6 раза до 17,8 трлн руб., следует из его презентации. Одновременно происходил кратный рост количества сделок с объектами недвижимости (в 3,5 раза за 2022–2024 гг. до 17 400 в 2024 г.) и кадастровой стоимости проданных объектов (втрое до 232,3 млрд руб.), сказано в ней же.