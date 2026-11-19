Налоговики и ЦБ обсудили с рынком «кульбиты» через ЗПИФыВсе согласны – не надо злоупотреблять тем, для чего этот институт не предусмотрен изначально
На Уральской конференции НАУФОР рынок коллективных инвестиций обсудил с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Банком России схемы налоговой оптимизации, или «кульбиты» через закрытые паевые фонды (ЗПИФы), передает корреспондент «Ведомостей».
Сначала внимание ФНС привлек взрывной рост ЗПИФов, рассказал заместитель руководителя ведомства Тимур Шиналиев. За 2023–2025 гг. их число увеличилось на 87% до 3193 на конец прошлого года, стоимость чистых активов – в 2,6 раза до 17,8 трлн руб., следует из его презентации. Одновременно происходил кратный рост количества сделок с объектами недвижимости (в 3,5 раза за 2022–2024 гг. до 17 400 в 2024 г.) и кадастровой стоимости проданных объектов (втрое до 232,3 млрд руб.), сказано в ней же.
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