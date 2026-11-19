С начала 2026 г. ключевая ставка снизилась с 16 до 14%, однако доходности длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) не только не снизились, но и выросли. По данным Банка России, на 3 ноября доходность 10-летней точки бескупонной кривой ОФЗ составляла 16,45% против 14,44% в конце декабря прошлого года. Таким образом, при снижении ключевой ставки на 2 процентных пункта (п. п.) доходность длинных госбумаг выросла на 2,01 пункта.