Путин пообещал равные условия жизни на границе Украины с остальной РФ
Россия обеспечит в зоне безопасности на границе с Украиной такие же условия жизни, как и на остальной территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.
По словам главы государства, власти сделают все необходимое, чтобы условия проживания в зоне безопасности не отличались от других российских регионов.
11 ноября помощник президента Владимир Мединский заявил, что зона безопасности вдоль границы с Украиной продолжает расширяться. По его словам, ее создание началось после вторжения украинских войск в Курскую область, а к настоящему времени зона достигла значительных размеров.
16 октября Путин сообщил, что формирование зоны безопасности идет успешно. Президент подчеркнул, что этот вопрос не станет предметом возможных переговоров с Украиной. Согласно представленным на совещании с военным командованием данным, протяженность полосы безопасности вдоль государственной границы составляла 660 км.