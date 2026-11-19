Россия обеспечит в зоне безопасности на границе с Украиной такие же условия жизни, как и на остальной территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом.