Главные заявления Путина на совещании с военным командованием

В ходе совещания начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов представил подробный доклад о текущей обстановке в зоне спецоперации. По его словам, российские войска с 1 сентября взяли под контроль более 1800 кв. км территории и 92 населенных пункта. Также Армия России поразила 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, осуществлявших поставки военных грузов на Украину.