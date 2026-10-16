Главные заявления Путина на совещании с военным командованием

Главные заявления Путина на совещании с военным командованиемГлава государства оценил ход спецоперации и действия российских войск
- О контроле над территориями ДНР, ЛНР и Запорожской области
- О зоне безопасности и переговорах с Украиной
- О продвижении российских войск
- Об ударах по военным объектам Украины
- О докладах военного командования
Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом. Глава государства заслушал доклады о ситуации на линии фронта, обсудил выполнение боевых задач и оценил результаты действий российских подразделений. Подробности встречи раскрыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Ведомости» собрали главные заявления Путина.
О контроле над территориями ДНР, ЛНР и Запорожской области
Под контролем Украины остается чуть более 10% территории Донецкой народной республики (ДНР) и около 16% Запорожской области, сообщил Путин. По его словам, Луганская народная республика (ЛНР) полностью находится под контролем российских войск.
Президент назвал установление контроля над всей территорией ДНР одной из главных задач российских военных.
О зоне безопасности и переговорах с Украиной
После вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область перед российской армией поставили задачу по созданию зоны безопасности, напомнил Путин. По его оценке, ее формирование идет успешно.
Президент подчеркнул, что зона безопасности не станет предметом возможных переговоров с Украиной.
Согласно озвученным данным, протяженность полосы безопасности вдоль государственной границы составляет 660 км. Из них под контролем российских войск находятся 465 км, или 70%.
О продвижении российских войск
Путин отметил положительную динамику продвижения российских подразделений по всей линии фронта. По его словам, темпы наступления увеличились, а эффективность ударов по объектам ВСУ повысилась.
Особое внимание президент уделил донецкому направлению. Он назвал важным событием переход Доброполья под контроль российских войск и поблагодарил военнослужащих, участвовавших в операции по установлению контроля над Алексеево-Дружковкой.
Об ударах по военным объектам Украины
Российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) и объектам военной инфраструктуры Украины, сообщил Путин.
Президент отдельно отметил повышение эффективности ударов по объектам украинских вооруженных сил.
О докладах военного командования
В ходе совещания начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов представил подробный доклад о текущей обстановке в зоне спецоперации. По его словам, российские войска с 1 сентября взяли под контроль более 1800 кв. км территории и 92 населенных пункта. Также Армия России поразила 76 логистических и складских центров, 203 объекта портовой инфраструктуры и 93 судна, осуществлявших поставки военных грузов на Украину.
Командующий Южной группировкой войск Сергей Медведев доложил о выполнении боевых задач на своем направлении, где за полтора месяца взяли под контроль 60 кв. км территории. На связь также вышли командиры подразделений, участвовавших в операции в Доброполье.
Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров доложил о ходе формирования зоны безопасности вдоль государственной границы. Путин обсудил с военными ситуацию на северном и южном направлениях, а также результаты выполнения задач на других участках фронта.