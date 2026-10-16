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Главная / Политика /

Путин поручил продолжить массированные удары по объектам ВСУ

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин считает необходимым продолжить нанесение массированных и групповых ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины. Об этом он сообщил в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

«Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом спецоперации», – подчеркнул российский лидер.

Также Путин отметил, что российские военные действуют профессионально и проявляют лучшие черты, в числе которых он назвал беззаветную преданность и любовь к родине. Кроме того, глава государства попросил передать благодарность всему личному составу за мужество и героизм, которые они ежедневно демонстрируют на поле боя.

16 октября президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. В ходе совещания президент заявил, что войска успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, с начала 2026 г. Армия России установила контроль над 6500 квадратными километрами и 310 населенными пунктами, уточнил Путин. 

4 октября Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Ведомство отметило, что услышало слова президента Украины Владимира Зеленского об ответных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. 

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