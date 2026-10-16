Путин поручил продолжить массированные удары по объектам ВСУ
Президент России Владимир Путин считает необходимым продолжить нанесение массированных и групповых ударов по объектам ВПК и логистическим центрам Украины. Об этом он сообщил в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
«Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом спецоперации», – подчеркнул российский лидер.
Также Путин отметил, что российские военные действуют профессионально и проявляют лучшие черты, в числе которых он назвал беззаветную преданность и любовь к родине. Кроме того, глава государства попросил передать благодарность всему личному составу за мужество и героизм, которые они ежедневно демонстрируют на поле боя.
16 октября президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. В ходе совещания президент заявил, что войска успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, с начала 2026 г. Армия России установила контроль над 6500 квадратными километрами и 310 населенными пунктами, уточнил Путин.
4 октября Минобороны России пообещало усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины. Ведомство отметило, что услышало слова президента Украины Владимира Зеленского об ответных ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам.