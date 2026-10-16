Путин поручил продолжить массированные удары по объектам ВСУ

Также Путин отметил, что российские военные действуют профессионально и проявляют лучшие черты, в числе которых он назвал беззаветную преданность и любовь к родине. Кроме того, глава государства попросил передать благодарность всему личному составу за мужество и героизм, которые они ежедневно демонстрируют на поле боя.