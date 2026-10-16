Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск

В ходе совещания президент заявил, что войска успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 квадратными километрами и 310 населенными пунктами. Он добавил, что под контролем российских военных находится Луганская народная республика, Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.