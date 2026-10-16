Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Об этом сообщили в Кремле.
В ходе совещания президент заявил, что войска успешно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, с начала 2026 г. ВС РФ установили контроль над 6500 квадратными километрами и 310 населенными пунктами. Он добавил, что под контролем российских военных находится Луганская народная республика, Украина контролирует только 10% территории ДНР и около 16,5% территории Запорожской области.
11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если Россия согласится на 60-дневное перемирие.
12 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов дать указание воздержаться от ударов по Украине в день проведения выборов. Он также подчеркнул, что Москва заинтересована не в перемирии, а в установлении долгосрочного мира.