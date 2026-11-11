Мединский: там где ступила нога русского солдата, это Россия
Территории, на которые ступили российские военнослужащие, Москва считает своими. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью журналисту ИС «Вести» Евгению Попову, сославшись на слова Владимира Путина.
Мединский напомнил, что после вторжения украинских войск в Курскую область было принято решение создать зону безопасности вдоль границы. По его словам, эта зона уже достигла значительных размеров и продолжает расширяться. Возможности обмена контролируемых российскими войсками территорий он не видит.
«Ибо опять же, как ярко было сказано нашим руководителем, там, где ступила нога нашего русского солдата, это наши [земли]», – сказал Мединский.
Он также заявил, что попытки России идти на невыгодные компромиссы и уступки в прошлом приводили, по его оценке, к еще большим потерям.
22 мая 2025 г. Путин объявил о решении создать буферную зону вдоль российско-украинской границы. Тогда президент объяснял необходимость такой меры защитой приграничных регионов от обстрелов. Ранее он неоднократно допускал создание санитарной зоны на территории Украины.
11 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер назвал территориальный вопрос наиболее сложным в урегулировании конфликта. По его словам, соглашение о послевоенной безопасности Украины невозможно заключить до достижения договоренностей по территориям.
В тот же день в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры России, США и Украины. По их итогам Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными.