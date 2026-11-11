Мединский: там где ступила нога русского солдата, это Россия

В тот же день в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры России, США и Украины. По их итогам Мединский сообщил, что стороны сверили позиции и по некоторым вопросам достигли взаимопонимания. Москва и Киев также договорились о масштабном обмене пленными.