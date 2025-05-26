Как и когда Путин говорил о создании буферной зоны на Украине

Президент России Владимир Путин 22 мая на совещании с членами правительства заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». Ранее этот вопрос был поднят главой администрации Глушковского района Курской области Алексеем Золотаревым. Президент спросил чиновника, на сколько, по его мнению, необходимо «отогнать» линию соприкосновения. «Я думаю, Сумы должны быть наши. Путивльский район – это был наш, курский. Они все сейчас нападают на нас, вот о чем речь. Мы не можем жить как на полуострове, у нас должно быть побольше, хотя бы Сумы», – ответил Золотарев. О необходимости создания буферной зоны безопасности глава государства говорит уже не в первый раз. «Ведомости» напоминают, когда и при каких обстоятельствах Путин затрагивал эту тему.