Как и когда Путин говорил о создании буферной зоны на Украине

Как и когда Путин говорил о создании буферной зоны на УкраинеПо словам президента, ВС РФ решают соответствующую задачу
Президент России Владимир Путин 22 мая на совещании с членами правительства заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». Ранее этот вопрос был поднят главой администрации Глушковского района Курской области Алексеем Золотаревым. Президент спросил чиновника, на сколько, по его мнению, необходимо «отогнать» линию соприкосновения. «Я думаю, Сумы должны быть наши. Путивльский район – это был наш, курский. Они все сейчас нападают на нас, вот о чем речь. Мы не можем жить как на полуострове, у нас должно быть побольше, хотя бы Сумы», – ответил Золотарев. О необходимости создания буферной зоны безопасности глава государства говорит уже не в первый раз. «Ведомости» напоминают, когда и при каких обстоятельствах Путин затрагивал эту тему.
13 июня 2023 г.
Впервые о необходимости создания санитарной зоны Владимир Путин заявил на встрече с военными корреспондентами 13 июня 2023 г. в Кремле. На ней военкор «Комсомольской правды» Александр Коц назвал «острым» вопрос с ударами Киева по российским объектам, особенно в приграничье. Президент тогда отметил важность укрепления системы ПВО и границы РФ и повышения эффективности контрбатарейной борьбы.
«А если это [обстрелы территории РФ] будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, – я говорю это очень аккуратно, – чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», – сказал Путин.
16 июня 2023 г.
Свою мысль президент вновь повторил спустя три дня на пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Я уже сказал, если дальше эти атаки на наши прилегающие территории будут продолжаться, мы рассмотрим возможность создания санитарного кордона на украинской территории», – сказал тогда Путин. Украинские власти при этом должны понимать, к чему ведет продолжение обстрелов территории РФ, добавил он.
31 января 2024 г.
Путин, будучи на тот момент кандидатом на пост главы государства, заявил на встрече с доверенными лицами в Гостином дворе, что демилитаризованная зона на Украине должна быть отодвинута на такое расстояние, которое позволило бы обеспечить безопасность мирных городов от обстрелов ВСУ.
18 марта 2024 г.
На пресс-конференции в своем предвыборном штабе Путин не исключил, что ВС РФ будут вынуждены «в какой-то момент – тогда, когда посчитаем целесообразным, – создать определенную "санитарную зону" на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму». Президент не стал уточнять, какой глубины может быть такая санитарная зона, отметив при этом, что ее должно быть сложно преодолеть при помощи тех вооружений, которые Украина получает от иностранных государств.
17 мая 2024 г.
Отвечая на вопрос журналиста об активизировавшихся боях под Харьковом во время пресс-конференции в Китае, Путин заявил, что ВСУ продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий РФ, а поэтому необходимо создать «зону безопасности, санитарную зону». «Вот это мы и делаем», – сказал он. При этом планов по взятию под свой контроль Харькова у российских войск нет, добавил президент.
28 мая 2024 г.
На пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан Путин, комментируя боевые действия под Харьковом, заявил, что ВС РФ «совсем недавно» приступили к созданию зоны безопасности на этом направлении в ответ на продолжающиеся обстрелы российских регионов. Путин также допустил появление новой зоны безопасности при применении ВСУ дальнобойного оружия.
20 июня 2024 г.
На пресс-конференции в завершение визита во Вьетнам Путин вновь заявил, что ВС РФ были вынуждены начать создавать зону безопасности на Харьковском направлении из-за продолжающихся атак. «Они продолжились, эти обстрелы, а мы сделали то, о чем и говорили», – сказал он.
12 марта 2025 г.
Во время совещания Путина на одном из пунктов управления Курской группировкой начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о переходе российскими войсками государственной границы на отдельных направлениях и выходе в Сумскую область, где «продолжают уничтожение резервов противника и расширяют зону безопасности». Президент, заслушав доклад, поручил восстановить положение вдоль линии государственной границы и «подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы».