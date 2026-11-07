В течение дня силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над регионами России
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.
В ночь с 6 на 7 ноября силы ПВО уничтожили 411 украинских беспилотников над 11 регионами России и двумя морями. В Саратовской области в результате атаки пострадали люди. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщал о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.
В Белгороде дрон влетел в многоквартирный дом, мужчина получил множественные слепые осколочные ранения лица. В Новом Осколе дрон ударил по коммерческому зданию. Пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями мягких тканей лица, головы и рук.
7 ноября оперштаб Белгородской области сообщил, что в городе Грайворон мужчина скончался в результате атаки FPV-дрона. В Шебекинском округе в селе Ржевка при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он был госпитализирован с осколочными ранениями ноги и кисти.
За сутки силы ПВО сбили 903 БПЛА. Также были ликвидированы две управляемые авиационные бомбы и четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун».