В течение дня силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над регионами России

7 ноября оперштаб Белгородской области сообщил, что в городе Грайворон мужчина скончался в результате атаки FPV-дрона. В Шебекинском округе в селе Ржевка при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он был госпитализирован с осколочными ранениями ноги и кисти.