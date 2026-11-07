Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,283+0,51%BRZL1 192+0,68%RGSS0,18+0,56%IMOEX2 482,7+0,77%RTSI952,18+0,77%RGBI112,1+0,18%RGBITR778,94+0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В течение дня силы ПВО сбили 28 украинских беспилотников над регионами России

Анна Суслова

В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 28 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.

В ночь с 6 на 7 ноября силы ПВО уничтожили 411 украинских беспилотников над 11 регионами России и двумя морями. В Саратовской области в результате атаки пострадали люди. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщал о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

В Белгороде дрон влетел в многоквартирный дом, мужчина получил множественные слепые осколочные ранения лица. В Новом Осколе дрон ударил по коммерческому зданию. Пострадал мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями мягких тканей лица, головы и рук.

7 ноября оперштаб Белгородской области сообщил, что в городе Грайворон мужчина скончался в результате атаки FPV-дрона. В Шебекинском округе в селе Ржевка при атаке FPV-дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он был госпитализирован с осколочными ранениями ноги и кисти.

За сутки силы ПВО сбили 903 БПЛА. Также были ликвидированы две управляемые авиационные бомбы и четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте