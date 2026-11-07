МИД РФ: США хотели бы видеть Путина на саммите G20

По словам дипломата, конкретный перечень участников пока не утвержден. Такова обычная практика, и решение, как правило, принимается накануне. Панкин напомнил, что приглашение российской стороне было направлено официально, в США заявляли, что хотели бы видеть президента России Владимира Путина в Майами. По словам Панкина, это естественно, поскольку входит в обязанности страны-председателя. Замминистра заверил, что Россия рассчитывает на активное участие в форуме и в любом случае будет представлена на высоком уровне.