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МИД РФ: США хотели бы видеть Путина на саммите G20

Ася Султанова

Российская сторона будет представлена на декабрьском форуме G20 в Майами на высоком уровне, ее окончательный состав станет известен непосредственно перед мероприятием. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

По словам дипломата, конкретный перечень участников пока не утвержден. Такова обычная практика, и решение, как правило, принимается накануне. Панкин напомнил, что приглашение российской стороне было направлено официально, в США заявляли, что хотели бы видеть президента России Владимира Путина в Майами. По словам Панкина, это естественно, поскольку входит в обязанности страны-председателя. Замминистра заверил, что Россия рассчитывает на активное участие в форуме и в любом случае будет представлена на высоком уровне.

23 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США пригласили Путина принять участие в саммите G20, который состоится 14–15 декабря. 16 октября президент США Дональд Трамп сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, что хотел бы видеть российского лидера.

The Atlantic со ссылкой на советника американского лидера 21 октября писал, что глава Белого дома рассчитывает добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной на саммите G20.

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