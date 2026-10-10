Axios: США и Украина рассмотрели новые варианты по территориям

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф представили пакет мер для Украины, который включает способы финансирования восстановления страны и перестройки украинской армии. Стороны также обсудили идеи о том, как справляться с бюджетными дефицитами, вызванными украинским конфликтом. Уиткофф и Кушнер подняли вопрос о возможности создания системы безопасности между Европой и Россией, которая могла бы устроить обе стороны.