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Axios: США и Украина рассмотрели новые варианты по территориям

Уиткофф и Кушнер предложили создать систему безопасности между Европой и Россией, которая могла бы устроить стороны
Ася Султанова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

В ходе переговоров в Майами представители США и Украина обсудили новые предложения по территориальному урегулированию, пишет Axios. Основное внимание стороны уделили финализации гарантий безопасности, которые США, Европа и НАТО предоставят Украине в рамках соглашения об окончании конфликта.

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф представили пакет мер для Украины, который включает способы финансирования восстановления страны и перестройки украинской армии. Стороны также обсудили идеи о том, как справляться с бюджетными дефицитами, вызванными украинским конфликтом. Уиткофф и Кушнер подняли вопрос о возможности создания системы безопасности между Европой и Россией, которая могла бы устроить обе стороны.

Участники встречи также обсудили дорожную карту вступления Украины в ЕС и отношения Украины с НАТО после окончания конфликта.

Уиткофф и Кушнер провели встречу с представителями Украины 9 октября в Майами. В состав американской делегации также вошли представители Совета национальной безопасности и министерства финансов страны. Украину представили глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов.

9 октября Трамп и президент России Владимир Путин договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Кремль сообщил, что в ходе разговора значительное внимание уделили перспективам урегулирования украинского кризиса, ситуации вокруг Ирана и двусторонним отношениям. Президент Украины Владимир Зеленский остался недоволен договоренностями России и США. Он заявил, что подобные сделки могут противоречить интересам Киева.

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