Axios: Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в Майами 9 октября
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с представителями Украины 9 октября в Майами. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на американский источник.
По его данным, стороны обсудят новые идеи и предложения, которые американские переговорщики начали разрабатывать с российской и украинской сторонами во время недавнего визита в регион.
В состав американской делегации также войдут представители Совета национальной безопасности и министерства финансов страны. Украину будут представлять глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и глава офиса президента Кирилл Буданов. США также пригласили на встречу советников по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии, а также представителей НАТО и ЕС.
По словам источника, участники переговоров обсудят предложения по гарантиям безопасности для Украины, план послевоенного экономического восстановления и другие аспекты урегулирования конфликта.
8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики встретятся с представителями США 9 и 10 октября. Он также призвал лидера США Дональда Трампа усилить давление на Россию. Украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что на встрече будет обсуждаться организация трехсторонних переговоров с Россией. Издание сообщало, что в состав делегации также вошел первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.
30 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва проинформирует о подготовке к возможной трехсторонней встрече по Украине, если такая работа начнется. По ее словам, российская сторона будет сообщать о соответствующих мероприятиях по мере начала подготовки к переговорам.