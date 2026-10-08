Axios: Уиткофф и Кушнер встретятся с украинской делегацией в Майами 9 октября

8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские переговорщики встретятся с представителями США 9 и 10 октября. Он также призвал лидера США Дональда Трампа усилить давление на Россию. Украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что на встрече будет обсуждаться организация трехсторонних переговоров с Россией. Издание сообщало, что в состав делегации также вошел первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица.