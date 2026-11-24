Хуснуллин: в 2026 году построят и реконструируют 27 000 км дорог
В России по итогам 2026 г. планируют построить и реконструировать около 27 000 км автомобильных дорог. Плановые показатели будут выполнены, заявил ИС «Вести» вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, продолжается развитие трассы М-12 «Восток» в направлении Тюмени. В ближайшее время власти рассчитывают открыть этот участок. Также ведется работа над обходами Тюмени, Омска и Новосибирска, расширением дорожной сети и подъездом к Владивостоку.
Кроме того, реализуются крупные инфраструктурные проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, которые Хуснуллин назвал важным транспортно-экономическим узлом страны.
19 ноября Хуснуллин заявил, что России за последние годы построили 3700 км скоростных автомобильных дорог.
30 сентября председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что одним из основных направлений дорожных работ в новых регионах стало восстановление трассы Р280 «Новороссия», которая связывает территории вдоль Северного Приазовья с Белгородской областью и Волгоградом. Он отметил, что с 2022 г. в новых регионах построено и отремонтировано более 8000 км автомобильных дорог.
16 июля Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что трасса М-3 «Украина», которая соединяет Москву с границей Белоруссии, будет расширена до шести полос в 2026 г. Хуснуллин также сказал, что к декабрю 2026 г. планируется открыть движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени.