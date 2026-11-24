16 июля Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что трасса М-3 «Украина», которая соединяет Москву с границей Белоруссии, будет расширена до шести полос в 2026 г. Хуснуллин также сказал, что к декабрю 2026 г. планируется открыть движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени.