Трассу М-3 «Украина» расширят до шести полос в 2026 году
Трасса М-3 «Украина», которая соединяет Москву с границей Белоруссии, будет расширена до шести полос в 2026 г. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
По его словам, дорожное строительство в стране идет по плану, несмотря на позднее начало строительного сезона из-за затяжной весны. Хуснуллин подчеркнул, что все отставания удалось компенсировать, а ремонт и строительство дорог выполняются по графику.
Хуснуллин заявил, что к декабрю 2026 г. планируется открыть движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени. «Пока идем по графику, у нас все шансы есть», – отметил вице-премьер.
Он также сообщил о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, включая строительство обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу в Московской области. Проект реализуется с привлечением внебюджетного финансирования.
14 июля председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что за предыдущие четыре года в новых регионах было восстановлено 2800 км дорог (эквивалент маршруту от Санкт-Петербурга до Тюмени) и 67 мостов. В текущем году запланировано восстановить еще 800 км трасс и 11 мостов.
В феврале министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что объем финансирования дорожной сети в 2025 г. сохранился на уровне 3,3 трлн руб. Часть средств пошла на восстановление дорог в новых регионах.