Трассу М-3 «Украина» расширят до шести полос в 2026 году

14 июля председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что за предыдущие четыре года в новых регионах было восстановлено 2800 км дорог (эквивалент маршруту от Санкт-Петербурга до Тюмени) и 67 мостов. В текущем году запланировано восстановить еще 800 км трасс и 11 мостов.