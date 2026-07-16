Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,566+1,1%BISVP9,56-0,1%ARSA5,65-1,74%IMOEX2 026,94-4,02%RTSI815,3-4,47%RGBI111,2-0,92%RGBITR744,22-0,86%
Главная / Общество /

Трассу М-3 «Украина» расширят до шести полос в 2026 году

Ведомости

Трасса М-3 «Украина», которая соединяет Москву с границей Белоруссии, будет расширена до шести полос в 2026 г. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, дорожное строительство в стране идет по плану, несмотря на позднее начало строительного сезона из-за затяжной весны. Хуснуллин подчеркнул, что все отставания удалось компенсировать, а ремонт и строительство дорог выполняются по графику.

Хуснуллин заявил, что к декабрю 2026 г. планируется открыть движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени. «Пока идем по графику, у нас все шансы есть», – отметил вице-премьер.

Он также сообщил о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, включая строительство обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу в Московской области. Проект реализуется с привлечением внебюджетного финансирования.

14 июля председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что за предыдущие четыре года в новых регионах было восстановлено 2800 км дорог (эквивалент маршруту от Санкт-Петербурга до Тюмени) и 67 мостов. В текущем году запланировано восстановить еще 800 км трасс и 11 мостов.

В феврале министр транспорта Андрей Никитин сообщал, что объем финансирования дорожной сети в 2025 г. сохранился на уровне 3,3 трлн руб. Часть средств пошла на восстановление дорог в новых регионах.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её