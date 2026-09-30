Глава «Автодора» рассказал о восстановлении трассы «Новороссия»
Одним из основных направлений дорожных работ в новых регионах стало восстановление трассы Р280 «Новороссия», которая связывает территории вдоль Северного Приазовья с Белгородской областью и Волгоградом. Об этом ИС «Вести» заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.
По его словам, восстановление трассы стало одной из главных задач дорожных служб. Также были проведены работы на других участках, благодаря которым сформирован второй сухопутный маршрут в Крым.
«Например, Новотроицкая – Чаплинка позволила сформировать второй сухопутный маршрут, по которому автомобили движутся в Крым», – сказал Петушенко.
Глава «Автодора» отметил, что с 2022 г. в новых регионах построено и отремонтировано более 8000 км автомобильных дорог.
16 июля вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что трасса М-3 «Украина», которая соединяет Москву с границей Белоруссии, будет расширена до шести полос в 2026 г. Хуснуллин также сказал, что к декабрю 2026 г. планируется открыть движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени. Он также сообщил о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, включая строительство обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу в Московской области.
14 июля Петушенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что за предыдущие четыре года в новых регионах было восстановлено 2800 км дорог (эквивалент маршруту от Санкт-Петербурга до Тюмени) и 67 мостов. В текущем году запланировано восстановить еще 800 км трасс и 11 мостов.