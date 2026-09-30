Глава «Автодора» рассказал о восстановлении трассы «Новороссия»

16 июля вице-премьер Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что трасса М-3 «Украина», которая соединяет Москву с границей Белоруссии, будет расширена до шести полос в 2026 г. Хуснуллин также сказал, что к декабрю 2026 г. планируется открыть движение по трассе М-12 «Восток» до Тюмени. Он также сообщил о реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, включая строительство обходов Тюмени, Омска и Новосибирска. Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию Южно-Лыткаринскую автодорогу в Московской области.