Из проекта постановления пленума ВС также следует, что конфискации подлежат не любые деньги и ценности, связанные с преступлением, а только имущество, использованное для его финансирования или предназначенное для этих целей. В частности, имущество нельзя изъять, если его владелец не знал и не мог знать, что оно использовалось или предназначалось для финансирования деятельности, направленной против безопасности России. Кроме того, ВС разъяснил порядок конфискации средств при совершении преступления группой лиц, организованной группой или преступным сообществом. Если невозможно установить сумму, подлежащую изъятию у каждого обвиняемого, суд может принять решение о солидарной конфискации.