Верховный суд уточнил порядок конфискации имущества по делам о диверсиях
Пленум Верховного суда (ВС) России разъяснил, что имущество нельзя конфисковать, если его владелец не знал и не мог знать о том, что оно использовалось для финансирования деятельности против безопасности страны. Об этом сообщает «РИА Новости».
Пленум под руководством председателя ВС Игоря Краснова внес поправки в постановление от 14 июня 2018 г. № 17, уточняющие применение конфискации по делам о государственной измене, оказании помощи противнику и финансировании деятельности против безопасности РФ.
Согласно документу, если собственник не осознавал преступных целей использования своего имущества, оно не подлежит конфискации на основании ст. 104.1 УК РФ. Также ВС разъяснил, что если обвиняемый сам передал деньги или ценности для оказания финансовой помощи иностранным государствам, международным организациям либо для деятельности против безопасности России, но изъять эти средства невозможно, суд вправе взыскать их денежный эквивалент или конфисковать другое имущество осужденного.
Из проекта постановления пленума ВС также следует, что конфискации подлежат не любые деньги и ценности, связанные с преступлением, а только имущество, использованное для его финансирования или предназначенное для этих целей. В частности, имущество нельзя изъять, если его владелец не знал и не мог знать, что оно использовалось или предназначалось для финансирования деятельности, направленной против безопасности России. Кроме того, ВС разъяснил порядок конфискации средств при совершении преступления группой лиц, организованной группой или преступным сообществом. Если невозможно установить сумму, подлежащую изъятию у каждого обвиняемого, суд может принять решение о солидарной конфискации.