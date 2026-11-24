Евгения Чибис прокомментировала задержание своего мужа
Супруга губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Евгения назвала обвинения в отношении ее мужа «нелепыми» и поблагодарила жителей региона за поддержку.
«Андрей искренне верит в Мурманскую область. И делает все, чтобы у людей были причины гордиться своим краем. Каждый, кому довелось с ним общаться, чувствует это», – написала она во «ВКонтакте».
Чибиса задержали накануне. Он стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств из регионального бюджета. Речь идет о мошенничестве на 39 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), принадлежащих Минстрою, и растрате свыше 1 млрд руб. Минтранса, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также незаконных валютных операциях (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Чибис стал первым за более чем пять лет действующим губернатором, ставшим фигурантом уголовного дела. Экс-глав Рязанской, Курской и Тамбовской областей Николая Любимова, Алексея Смирнова и Максима Егорова арестовывали уже после отставок.