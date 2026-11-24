В Донецке при атаке БПЛА на автовокзал «Южный» пострадали семь человек
Семь мирных жителей пострадали в результате атаки украинского беспилотника на автовокзал «Южный» в центре Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам главы города, удар был нанесен утром 24 ноября. Кроме того, в результате обстрела в Ленинском районе Донецка повреждения получили транспортные средства муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление».
23 ноября Кулемзин сообщил об отсутствии электричества у 114 648 абонентов в Донецке. По его данным, частичные отключения затронули все районы города, обесточена 551 трансформаторная подстанция. Специалисты продолжали восстановительные работы.
21 ноября в Горловке при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько. Подробности происшествия он не уточнил.