Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировые рынки
Министерство финансов США выдало временную лицензию, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировые рынки в обход санкций. Соответствующий документ опубликован на сайте управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
Генеральная лицензия №135 разрешает все транзакции, запрещенные ранее в рамках санкций против России, которые связаны с продажей, доставкой, разгрузкой или импортом дизельного топлива российского происхождения, включая импорт в США. Разрешение действует до 12:01 по восточному летнему времени 7 апреля 2027 г. Документ подписан директором OFAC Брэдли Смитом 9 октября.
При этом лицензия не разрешает перечисление средств на счета Центрального банка РФ, Фонда национального благосостояния и Министерства финансов России в американских финансовых учреждениях.
Лицензии OFAC на поставку российских товаров выдавались и в прошлом, это не меняет характер санкционного режима, они лишь представляют собой временное послабление ограничений.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о поставке более 300 000 т дизельного топлива на американский и глобальный рынок. По его словам, еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Кроме того, в зависимости от состояния российских НПЗ, Россия в течение некоторого времени поставит дополнительно 3 млн т дизельного топлива, утверждает американский лидер.
Трамп также отметил, что благодаря контролю США над Ормузским проливом и соглашению с Россией цены на дизель для американцев и всего мира будут снижаться рекордными темпами.