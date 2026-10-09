Минфин США разрешил поставки российского дизеля на мировые рынки

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел успешный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого была достигнута договоренность о поставке более 300 000 т дизельного топлива на американский и глобальный рынок. По его словам, еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». Кроме того, в зависимости от состояния российских НПЗ, Россия в течение некоторого времени поставит дополнительно 3 млн т дизельного топлива, утверждает американский лидер.