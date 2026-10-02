Трамп отказался от запрета на экспорт дизельного топлива
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует вводить запрет на экспорт дизельного топлива.
«Мы не собираемся вводить запрет на экспорт [дизельного топлива]. Мы никогда и не собирались этого делать», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
1 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские страны имеют обязательства по поставкам дизельного топлива на мировой рынок и должны немедленно их выполнить. По его словам, Штаты выполняют свои обязательства по стабилизации мировых энергетических рынков. Бессент призвал европейских партнеров ускорить выполнение уже взятых на себя обязательств и предоставить дополнительные объемы топлива на фоне сохраняющихся перебоев с поставками.
Reuters писал, что Белый дом потребовал от Германии и Франции высвободить запасы дизеля из чрезвычайного резерва, чтобы стабилизировать мировые цены на топливо. По данным источника издания, если страны не пойдут на сделку с США, Вашингтон может запретить экспорт дизельного топлива из страны. Другой источник уточнил, что Белый дом потребовал от Евросоюза (ЕС) выпустить на рынок 120 млн баррелей дизельного топлива в течение следующих шести месяцев.
2 октября президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что страны «Большой семерки» (G7) высвободят до 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических резервов в течение ближайших четырех месяцев для снижения цен на нефтепродукты, прежде всего на дизельное топливо.