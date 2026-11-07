Дожди затопили палатки 70 000 беженцев в Газе

Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что его бригады получили около 1500 сообщений о помощи. Представитель гражданской обороны Махмуд Басаль, отметил, что несколько центров размещения были полностью затоплены, а все находившиеся внутри люди вынуждены были выйти в неизвестность. По его словам, наибольшему риску подвержены недоношенные дети, пожилые люди и больные.