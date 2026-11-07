Дожди затопили палатки 70 000 беженцев в Газе
Около 70 000 палаток, в которых укрываются перемещенные палестинцы, были затоплены в секторе Газа в течение 12 часов после первого в этом сезоне зимнего шторма. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на правительственный медиа-офис Газы. Первоначальные потери оцениваются примерно в $3 млн: обрушились десятки стен, есть пострадавшие, треснувшие здания создают растущую опасность.
Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что его бригады получили около 1500 сообщений о помощи. Представитель гражданской обороны Махмуд Басаль, отметил, что несколько центров размещения были полностью затоплены, а все находившиеся внутри люди вынуждены были выйти в неизвестность. По его словам, наибольшему риску подвержены недоношенные дети, пожилые люди и больные.
Шторм также обрушил здания, поврежденные в ходе израильских ударов в анклаве. Как отмечает Al Jazeera, среди тех, кто встречает зиму один с детьми, более 28 000 вдов. В Аль-Маваси, прибрежном районе на юге Газы, укрываются более 900 000 перемещенных лиц. Более 125 000 семей, живущих вдоль побережья, подвергаются особому риску того, что их палатки унесет море.
Чрезвычайный комитет Газы сообщил, что более 1 млн перемещенных лиц сталкиваются с опасностями зимы и что анклаву срочно нужны около 200 000 палаток, а также средства для обогрева.
29 октября муниципалитет города Пхукет объявил красный уровень опасности из-за возможности наводнения после сильных дождей и подъема воды в канале Банг-Яй. Из-за подтоплений возникли проблемы с движением транспорта. 15 октября турецкое агентство DHA писало, что в Стамбуле число погибших в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, увеличилось до трех, а еще четыре человека числятся пропавшими без вести.