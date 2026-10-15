В Стамбуле из-за наводнения погибли три человека

Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что город столкнулся с самыми сильными осадками за 84 года. В отдельных районах выпало более 260 мм осадков. По данным властей, зафиксировано 1277 обращений о подтоплениях, 15 сообщений об оползнях и 47 случаев, когда люди оказались заблокированы водой.