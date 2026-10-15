В Стамбуле из-за наводнения погибли три человека
В Стамбуле число погибших в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, увеличилось до трех. Еще четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщила администрация губернатора города, передает турецкое агентство DHA.
Тело третьего погибшего обнаружили 15 октября в районе Кягытхане возле парка Садабад. Личность мужчины устанавливается. Ранее в районе Фатих 14-летний подросток погиб от удара током, наступив в лужу, а в Сарыере 34-летний мужчина умер после падения на мокром тротуаре.
Губернатор Стамбула Давут Гюль заявил, что город столкнулся с самыми сильными осадками за 84 года. В отдельных районах выпало более 260 мм осадков. По данным властей, зафиксировано 1277 обращений о подтоплениях, 15 сообщений об оползнях и 47 случаев, когда люди оказались заблокированы водой.
Ливни затопили жилые дома, предприятия, дороги и подземные переходы. В некоторых районах возникли перебои с электро- и водоснабжением. По данным МВД Турции, спасатели эвакуировали более 2700 человек, оказавшихся в затопленных местах.
В сентябре 2023 г. Стамбул также пострадал от масштабного наводнения. Тогда погибли два человека, еще 12 получили ранения. В некоторых районах за несколько часов выпало 125 мм осадков, были затоплены 1754 жилых и офисных здания. Из-за непогоды нарушилась работа общественного транспорта, включая метро.