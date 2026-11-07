Пекин пригрозил ответить на санкции США против китайских компаний

Китай выступил против санкций США в отношении двух китайских компаний из-за их сделок с третьей стороной и пообещал принять «необходимые меры» для защиты своих интересов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции КНР. Речь идет о компаниях China National Electronic Import & Export Company (CEIEC) и Beijing H&C Technologies. Как пишет Cibercuba, Вашингтон обвиняет их в поставках Кубе военных компонентов и оборудования для наблюдения через кубинскую компанию Sociedad Mercantil Duna S.A.