Пекин пригрозил ответить на санкции США против китайских компаний
Китай выступил против санкций США в отношении двух китайских компаний из-за их сделок с третьей стороной и пообещал принять «необходимые меры» для защиты своих интересов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерство коммерции КНР. Речь идет о компаниях China National Electronic Import & Export Company (CEIEC) и Beijing H&C Technologies. Как пишет Cibercuba, Вашингтон обвиняет их в поставках Кубе военных компонентов и оборудования для наблюдения через кубинскую компанию Sociedad Mercantil Duna S.A.
По словам Пекина, США в последнее время усилили санкционное давление и ввели множество «дискриминационных» ограничений в отношении Китая, что ущемляет права местных компаний и подрывает стабильность торгово-экономических связей. Китайская сторона призвала Вашингтон как можно скорее «исправить свою ошибочную практику».
5 ноября администрация президента США Дональда Трампа расширила санкции, распространив их на иностранные компании, ведущие бизнес на Кубе. Новые меры позволяют Вашингтону вводить ограничения против компаний, задействованных в электронной, обрабатывающей, морской и технологической отраслях острова. Как пишет Bloomberg, не уточняется, против какого именно сектора могут быть направлены меры США. По оценке аналитиков, формулировка настолько расплывчата, что затронуть она может практически любой сегмент промышленности.
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло восемь канадских компаний в антииранские санкционные списки в рамках операции «Экономический изгой». Решение ведомство обосновало тем, что данные компании предоставляют финансовые услуги Ирану.